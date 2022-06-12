للمواطن السعودي تعرف علي كيفية التقديم في حملة الراجحي المجانية للحج بالخطوات وتعرف على اهم الشروط

زادت محركات البحث في تلك الأيام بشكل مكثف عن حملة الراجحي السعودي الخاصة بالحج . وذلك خاصة بعد أن قام مصرف الراجحي من جانبه بالإعلان عن حملته للحج المجاني وذلك لمن هم غير قادرين . ونعلم جميعا مدى أهمية مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية لما يقوم به من خدمات مقدمة لكافة أبناء الوطن السعودي . ونعلم جيدا أيضا مدى الثقة التي يتمتع بها هذا المصرف لما يمتلكه من خبرات تمويلية رائعة يقوم من خلال تلك الخبرة بتوفيرها لكافة المواطنين داخل المملكة . ومن خلال الخدمات التي يقوم بتقديمها مصرف الراجحي فقد أعلن عن خبر سار لغير القادرين عن إنشاء حملة للحج المجاني بدعم منه . وتلك الخدمة هي أحد الخدمات الانسانية التي يقوم بدعمها ضمن عدة خدمات ميسرة دوما سباق مصرف الراجحي بتقديمها لأبناء وطنه . والتي نعلم جميعا ان جميع تلك الخدمات التمويلية والغير تمويلية المقدمة من مصرف الراجحي تتبع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها . وفي تلك المقالة سوف نتعرف على الشروط والضوابط التي قام مصرف الراجحي بوضعها وكذلك طرق التقديم خطوة بخطوة سوف نقوم بعرضها عليكم .

تعرف على أهم شروط التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني

فقد قام مصرف الراجحي من جانبه بوضع بعض الشروط البسيطة والغير معقدة . ولكن يجب أن تتوافر في المتقدمين على الانضمام لحملة الراجحي للحج وتلك الشروط هي :

أولا / يجب أن يكون المتقدم لحملة الراجحي لحملة الحج المجاني أن يكون سعودي الجنسية . وكذلك أيضا يجب أن يكون من المقيمين على أراضيها .

ثانيا / كذلك أن يكون عمر المتقدم لا يتخطى عمره عن 25 عاماً أو 18 عاماً وذلك في حالة وجد محرم.

ثالثا / قد اشترط مصرف الراجحي أن لا يكون قد سبق للمتقدم في تلك الحملة أن يكون قد التحق في حملة الراجحي للحج من قبل .

رابعا / كذلك أن يكون المتقدم على تلك الحملة فعليا غير قادر من الناحية المادية على تكاليف الحج.

خامسا / كما اشترط مصرف الراجحي على المتقدمين أن يكونوا في حالة صحية جيدة من خلالها يسمح لهم بأداء مناسك الحج.

تعرف على كيفية التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني