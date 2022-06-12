نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمواطن السعودي تعرف علي كيفية التقديم في حملة الراجحي المجانية للحج بالخطوات وتعرف على اهم الشروط في المقال التالي
زادت محركات البحث في تلك الأيام بشكل مكثف عن حملة الراجحي السعودي الخاصة بالحج . وذلك خاصة بعد أن قام مصرف الراجحي من جانبه بالإعلان عن حملته للحج المجاني وذلك لمن هم غير قادرين . ونعلم جميعا مدى أهمية مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية لما يقوم به من خدمات مقدمة لكافة أبناء الوطن السعودي . ونعلم جيدا أيضا مدى الثقة التي يتمتع بها هذا المصرف لما يمتلكه من خبرات تمويلية رائعة يقوم من خلال تلك الخبرة بتوفيرها لكافة المواطنين داخل المملكة . ومن خلال الخدمات التي يقوم بتقديمها مصرف الراجحي فقد أعلن عن خبر سار لغير القادرين عن إنشاء حملة للحج المجاني بدعم منه . وتلك الخدمة هي أحد الخدمات الانسانية التي يقوم بدعمها ضمن عدة خدمات ميسرة دوما سباق مصرف الراجحي بتقديمها لأبناء وطنه . والتي نعلم جميعا ان جميع تلك الخدمات التمويلية والغير تمويلية المقدمة من مصرف الراجحي تتبع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها . وفي تلك المقالة سوف نتعرف على الشروط والضوابط التي قام مصرف الراجحي بوضعها وكذلك طرق التقديم خطوة بخطوة سوف نقوم بعرضها عليكم .
تعرف على أهم شروط التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني
فقد قام مصرف الراجحي من جانبه بوضع بعض الشروط البسيطة والغير معقدة . ولكن يجب أن تتوافر في المتقدمين على الانضمام لحملة الراجحي للحج وتلك الشروط هي :
- أولا / يجب أن يكون المتقدم لحملة الراجحي لحملة الحج المجاني أن يكون سعودي الجنسية . وكذلك أيضا يجب أن يكون من المقيمين على أراضيها .
- ثانيا / كذلك أن يكون عمر المتقدم لا يتخطى عمره عن 25 عاماً أو 18 عاماً وذلك في حالة وجد محرم.
- ثالثا / قد اشترط مصرف الراجحي أن لا يكون قد سبق للمتقدم في تلك الحملة أن يكون قد التحق في حملة الراجحي للحج من قبل .
- رابعا / كذلك أن يكون المتقدم على تلك الحملة فعليا غير قادر من الناحية المادية على تكاليف الحج.
- خامسا / كما اشترط مصرف الراجحي على المتقدمين أن يكونوا في حالة صحية جيدة من خلالها يسمح لهم بأداء مناسك الحج.
تعرف على كيفية التقديم في حملة الراجحي للحج المجاني
- قم بالدخول مباشرة على الموقع الرسمي لحملة الراجحي الخيرية .
- ومن ثم القيام بتسجيل الدخول من خلال الولوج الى الصفحة الرئيسية. والتي تشمل كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم والتي عبارة عن رقم الهوية الوطنية وكذلك رقم الهاتف.
- وعقب ذلك الضغط على أيقونة حملة الراجحي للحج . ومن ثم تحديد المنطقة التي يسكن بها المتقدم .
- ومن ثم التأكد من جميع البيانات المطلوبة والتي تم إدخالها بمعرفة المتقدم أن تكون جميعها صحيحة .
- واخيرا قم بالضغط على أيقونة تقديم الطلب.
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