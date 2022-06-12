منصة سلفة تتيح قرض شخصي سريع بمبلغ 5000 ريال سعودي في 15 دقيقة فقط بدون تحويل راتب

طبعا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في سوء . لم تقف بلا حراك المملكة العربية السعودية بل قامت بالعمل جاهدة وفي ظل تطور تكنولوجي بإنشاء منصة تمويلية تعمل على مساعدة أبناء الوطن السعودي . نعلم جيدا أن المواطن السعودي يبحث دوما على بشتي الطرق كيف يكون أحسن وأعلى شأنا . لذلك تعمل دوما المملكة العربية السعودية من خلال ادارة حكيمة تدير شئون البلاد بهدف الحفاظ على الهوية السعودية و المعروف عنها . لذلك قامت المملكة بانشاء منصة سلفة الالكترونية والتي تعمل على تقديم خدمات تمويلية متنوعة رائعة . ليست في قيمة المبلغ فقط بل كذلك في طريقة السداد . حيث انها اتاحت فرص تمويل يبدأ من مبلغ 1000 ريال سعودي حتى يصل الى مبلغ 5000 ريال سعودي . كما أن للمتقدم خدمة تحديد قيمة القسط الشهري الذي يتناسب مع ظروفه المالية في سداده . كما أن من أهم مميزات تمويلات منصة سلفة أنها تتبع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق مع ضوابطها . وكذلك أيضا تمويلات منصة سلفة لا تحتاج الى وجود كفيل أو كذلك تحويل راتب المتقدم . وايضا تعمل على نظام هامش الربح التنافسي البسيط . لذلك سوف نعرض اليوم على كافة متابعي موقع ثقفني كيفية التسجيل وأهم الشروط التي وضعتها منصة سلفة في المتقدمين للحصول على قرض سلفة السريع .

تعرف على أهم شروط منصة سلفة للمتقدمين

وضعت منصة سلفة بعض الشروط التي يجب توافرها في كل متقدم للحصول على اسرع قرض داخل المملكة والذي يصل في وقت سريع بمدة تصل الى 15 دقيقة فقط . ولكن يجب أولا توافر تلك الشروط في كافة المتقدمين .

أولا / يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون أيضا من المقيمين بشكل دائم على أراضي المملكة . ثانيا / كما اشترطت المنصة أيضا أن يكون المتقدم كامل الاهلية . ثالثا / كما أنه يب أن يتراوح عمر المتقدم ما بين عمر 16 عاما وحتي عمر 60 عاما . رابعا / يجب على المتقدم للحصول على تمويل سلفة الشخصي أن يكون من العاملين بالقطاعات داخل المملكة العربية السعودية العامة والخاصة .

ازاي تقدر تسجل على المنصة بأسهل الخطوات

اولا / بالضرورة الدخول على موقع منصة سلفة الرسمي .

ثانيا / الضغط على تسجيل الدخول من خلال إنشاء كلمة مرور قوية وكتابة البيانات الخاصة بمقدم الطلب .

ثالثا / يجب بعد ذلك الضغط على أيقونة طلب تمويل ومن خلال تلك الايقونة تحديد مبلغ التمويل . وكذلك أيضا مدة القسط الذي يستطيع الوفاء به المتقدم حسب ظروفه المالية .

رابعا / هناك من الخدمات وايضا أهمها هي خدمة تواصل مع خدمة عملاء المنصة والتي تسهل عملية التسجيل والمتابعة مع المتقدم للحصول على تمويل سلفة في حالة إذا واجهتك أي صعوبة للتسجيل .

واخيرا نتمني أن نكون قد وفقنا في عرض منصة سلفة على حضراتكم بصورة بسيطة وميسرة لكل احبائنا داخل المملكة العربية السعودية ومتابعي موقع ثقفني لكم منا دوام النجاح والتوفيق .