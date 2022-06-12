انت الان تتابع خبر ارتفاع مخيف وصادم لأسعار إيجار المنازل في السعودية لهذا السبب المفاجئ .. والصدمة شروط الإيجار الجديدة! (تعرف عليها) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - اارتفعت اسعار إيجار مسكن في جدة إلى أسعار جنونية وغير مسبوقة، هذا اضافة إلى أن مالكي العقارات يضعون شروط غير مسبوقة لأجل تأجير إحدى الشقق.

حيث ان قيمة إيجار شقة مكونة من 4 غرف وصلت الى نحو 40 ألف ريال، بينما وصل إيجار شقة غرفتين فقط إلى 25 ألف ريال، أما حول إيجار إحدى الشقق التي تحتوي على 3 غرف وصل إلى 35 ألف ريال.

ارتفاع جنوني في أسعار إيجار شقق جدة

ويكشف أحد المستأجرين والذي يحكي معاناته في الحصول على سكن بالإيجار، أن المالك طلب منه معرفة راتبه، بالإضافة إلى معرفة عدد الأطفال من واقع كارت العائلة، هذا بالإضافة إلى شرط آخر يتمثل في دفع مبلغ تأمين على الوحدة السكنية قبل كتابة عقد الإيجار.

ورداً على هذا الإرتفاع الجنوني في إيجار شقق جدة قال خبير عقاري أن هذه الزيادات في إيجار شقق جدة أمر طبيعي، إلا أن الأمر الغير طبيعي والملفت للنظر هو الشروط التي يضعها ملاك العقارات، وطالب الخبير العقاري بسرعة تدخل الأجهزة المعنية لضبط مثل هذه الأمور، ووضع ضوابط محددة للإيجار وإلزام جميع الملاك بها.