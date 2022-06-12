نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول في الحج ١٤٤٣ السعودية أسماء المقبولين في الحج 2022 قبول حجاج الداخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج القبول في الحج 1443 السعودية ، من خلال ما نسعى لتقديمه وحرصاً منا على تلبية رغبات قراءنا الكرام، سنوافيكم خلال هذه الصفحة برابط الاستعلام عن نتائج القبول في الحج 2022-1443 في السعودية عبر موقع وزارة الحج والعمرة ، وذلك بعدما أعلنت الوزارة فتح باب التسجيل في الحج عبر بوابة اعتمرنا وبوابة المسار الإلكتروني لحجاج الداخل والتي تستهدف المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وتزامناً مع انتهاء فترة تسجيل حجاج الداخل يرغب الجميع الآن في معرفة نتائج قبول الحج ١٤٤٣ ، وهذا ما نختص به هذا المقال.

نتائج القبول في الحج 1443 السعودية

نتائج القبول في الحج 2022-1443 ، هو ما يسعى الوصول إليه جميع من تقدموا بطلبات التسجيل في الحج لهذا العام عبر بوابة المسار الإلكتروني واعتمرنا ، ونقلاً عن موقع المواطن الإلكتروني السعودي، فقد انتهت فترة التسجيل في الحج لحجاج الداخل المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية لهذا العام مع انتهاء الساعات الأخيرة من أمس السبت الموافق 11-6-2022.

وكان هشام سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية قد أكد أن أخر موعد لتسجيل حجاج الداخل هو يوم أمس السبت الموافق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري 2022 حيث أوضح أنه سيتم إغلاق بوابة المسار الإلكتروني المسؤولة عن تلقي طلبات الحج في المملكة العربية السعودية.

أسماء المقبولين في الحج 1443-2022

نتائج أسماء المقبولين في الحج 2022 السعودية ، وكانت وزارة الحج والعمرة قد حددت فترة زمنية لاستمرار التسجيل في الحج والتي قدرتها بعشرة أيام فقط ، وقد بدأت وزارة الحج والعمرة في فرز كافة طلبات حجاج الداخل وذلك استعدادا وتجهيزاً للإعلان عن نتائج قبول الحج 2022 والكشف عن أسماء المرشحين للحج في السعودية حجاج الداخل لأداء فريضة الحج هذا العام.

كما أوضح هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة أن عدد من قام بالتسجيل في الحج من حجاج الداخل قد بلغ 190 ألف رغبة حتى الآن مُشيراً أن عدد الحجاج هذا العام سيكون مليون حاج من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

نتائج قبول حجاج الداخل 1443

ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الرسمي الموثق عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريده خاطبت بها جميع المتقدمين لأداء فريضة الحج على ضرورة استكمال بياناتهم ورغباتهم من خلال تطبيق اعتمرنا وبوابة المسار الإلكتروني ، أسماء المرشحين في الفرز الإلكتروني للحج 2022.

للراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة..

بادروا باستكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/Fg0PacRXtm — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) للراغبين بأداء مناسك الحج من داخل المملكة..

بادروا باستكمال بياناتكم ورغباتكم عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني للدخول في القرعة الإلكترونية.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق #بسلام_آمنين pic.twitter.com/Fg0PacRXtm — وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) June 11, 2022

رابط نتائج القبول في الحج ١٤٤٣

من خلال الدخول عبر رابط المسار الإلكتروني ، سيتمكن الجميع من الاستعلام عن نتائج قبول الحج 2022-1443 ، كما خصصت وزارة الحج والعمرة رقم 920002814 بهدف التواصل مع الوزارة بشكل مباشر والإجابة على جميع الاستفسارات بخصوص نتائج القبول في الحج 1443 وفرز الطلبات المقدمة، وسنتابع معكم أول بأول كل ما هو جديد.