localhaj.haj.gov.sa بوابة قبول حجاج الداخل للمسار الإلكتروني لحجاج الداخل الذي أعلنت عنه وزارة الحج والعمرة منذ بداية الشهر الماضي، وقد وضعت الوزارة العديد من الشروط لقبول التسجيل الإلكتروني ومهلة محددة للانتهاء من الدخول وتقديم الطلب، وقد أعلنت إعلاق باب التسجيل عبر رابط البوابة الرسمي وتقوم الوزارة بالإعلان اليوم عن نتائج القبول، على أن يقوم المقبولين بالتوجه للاتفاق مع شركات النقل وسداد المصروفات اللازمة عليه.

[localhaj.haj.gov.sa] بوابة قبول حجاج الداخل 1443 الرابط الإلكتروني لمسار حجاج الداخل

تقوم وزارة الحج والعمرة بتنظيم تقديم الطلبات وقبول الراغبين في الحج، وذلك لكل من حجاج الداخل أو الحجاج القادمين من جميع دول العالم، وتقوم الوزارة في كل عام بتحديد أعداد الحجاج الذي يتقرر لهم القبول ويتم تنظيم أعمال الرعاية اللازمة لهم وفق المعايير المطلوبة، وقد قامت المملكة في العام الماضي بالسماح بزيادة أعداد المقبولين في أداء الشعيرة المباركة كما قامت في هذا العام بالإعلان عن زيادة في أعداد المقبولين في الحج بشكل عام من كافة الدول إلى مليون حاج، وبالرغم من عودة أرقام الإصابات بفيروس كرونا في الارتفاع متخطية الألف إصابة يوميا إلا أن الوزارة قامت باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين عملية الحج وانتهائها بسلام.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

أطلقت الوزارة التسجيل الإلكتروني في حجاج الداخل للراغبين في زيارة بيت الله الحرام من كل من المقيمين بإقامات دائمة أو المقيمين بتأشيرة سياحية أو المواطنين السعوديين، وقامت بوضع معايير القبول للجميع، وقامت بفتح باب التسجيل الإلكتروني لقبول التسجيلات، كما أتاحت الحملات المجانية للراغبين في الزيارة للمرة الأولى وليس لديهم القدرة المالية، وتقوم بوضع كافة المعايير للانتهاء بموسم الحج هذا بنجاح.

الاستعلام عن نتائج قبول حجاج الداخل 1443