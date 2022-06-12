خطوات الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد etimad وكيفية التسجيل في المنصة

خطوات الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد، يبحث العديد من العاملين عبر المنصة الإلكترونية التي توفرها لهم اعتماد لمعرفة كل ما يتعلق بالوظائف الحكومية والخاصة للاستعلام عن كل ما يتعلق بالبيانات والرواتب التي يتقاضها العاملين نظير الوظيفة التي يقدمونها في مجالهم، فيتم الدخول عليها من أجل تسهيلا عليهم للحصول على كافة المعلومات المالية الخاصة بهم دون الحاجة للتوجه لمقر العمل والاستفسار عن كل ما يتعلق بالوظيفة التي يؤدوها ومعرفة الحوافز والمكافآت لكل شهر ويسمح لهم معرفة الإجازات وغيره من الخدمات التي يرغبون في الحصول عليها عبر هذه المنصة وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا تابعونا من خلال هذا المقال.

خطوات التسجيل عبر منصة اعتماد لمعرفة الراتب

يمكنك وبكل سهولة الدخول على منصة اعتماد الإلكترونية لمعرفة كل ما يخص الرواتب والمعلومات المالية، فعليك اتباع الخطوات بشكل صحيح حتى تسهل عملية الاستعلام والتسجيل، وذلك من خلال الآتي:

يتم التوجه إلى منصة اعتماد الإلكترونية التي تم توفيرها للموظفين.

تقوم باختيار مستجد جديد عند دخولك لأول مرة للموقع.

يتم تسجيل كافة البيانات التي يحددها لك الموقع.

يقوم الموقع بإرسال رسالة إليك لتأكد اشتراكك في المنصة.

ثم يقوم الموقع برفع كافة ما قمت بتسجيله.

نقوم بطباعة هذا النموذج ويلزم عليك تسليمه للجهة المختصة وهي الغرفة التجارية للتصديق.

يلزم عليك طرح صورة خاصة بذلك التفويض لكي يتم الموافقة على تسجيلك ويقوم الموقع بتفعيل الحساب الخاص بك.

خطوات الاستعلام عن الراتب

يمكنك وبكل سهولة الاستعلام عن الراتب الخاص بك عبر المنصة الإلكترونية اعتماد من خلال اتباع الخطوات بشكل سليم، وذلك من خلال الآتي:

التوجه للمنصة والدخول عليها.

تقوم بالحصول على الخدمة التي ترغب فيها وهي اعتماد أفراد.

ثم تقوم بالاستفسار عن الراتب الخاص بك.

يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة على المنصة.

يتم اطلاعك على كافة البيانات الخاصة بك.

في الختام فقد تعرفنا على خطوات الاستعلام عن الراتب عبر منصة اعتماد، وكذلك تعرفنا على خطوات الاستعلام عن الراتب الذي يتم الحصول عليه من الوظيفة الخاصة بك من خلال هذه المنصة.