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عمر شويل - جدة متى موعد اجازة عيد الأضحى في السعودية 1443؛ مع اقتراب عيد الأضحى يقوم الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية بالأخص يقوم بالبحث موظفي القطاع الخاص والعام ولقد بالبحث عن موعد إجازة العيد ولقد تم بتوضيح ذلك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو ما سوف نقوم بتوضيح من خلال هذا المقال.

موعد اجازة عيد الأضحى في السعودية 1443

تبدأ الإجازة يوم 4 من شهر يوليو 2022 وهو الموافق 5 ذي الحجة 1443 لإجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية وسوف يكون يوم التاسع هو من شهر يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك على أن ينتهي الإجازة في يوم الثاني عشر من شهر يوليو 2022 أما بالنسبة للإجازة التي تخص كل من القطاعين العام والخاص فيتم تحديدها بشكل خاص.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

الثامن من شهر يوليو 2022 هو بداية إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي وعاملي القطاع الخاص في السعودية حيث أن يوم الثامن من شهر يوليو يوافق ليوم التاسع من شهر ذي الحجة 1443 حيث تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية لمدة أربعة أيام حيث تنتهي الإجازة في يوم الحادي عشر من شهر يوليو 2022م والموافق يوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة 1443ه‍ ، وذلك ما قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديده.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي في السعودية

4 يوليو 2022 م هو يوم بداية إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية حيث قد تم تحديد موعد الإجازة التي تخص موظفي القطاع الحكومي على أن تكون يوم أربعة من شهر يوليو 2022م والذي يوافق يوم الخامس من شهر ذي الحجة 1443ه‍ على أنه سوف تستمر الإجازة لفترة 11 يوم على أن تنتهي هذه الإجازة في يوم الرابع عشر من شهر يوليو الموافق يوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة حيث توجد بعض القطاعات العامة في المملكة العربية السعودية بتحديد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك الخاصة بها.

موعد يوم عرفة

فيما يخص كم باقي على يوم عرفة فهو سوف يكون يوم الجمعة الثامن من شهر يوليو 2022م والموافق ليوم التاسع من شهر ذي الحجة ويوم عرفة هو اليوم الذي يسبق أو أيام عيد الأضحى المبارك وهو اليوم الذي يقوم فيه حجاج بيت الله الحرام بأداء مناسك الحج والوقوف على جبل عرفات.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على موعد إجازة عيد الأضحى في السعودية كما أننا قمنا بالتعرف على موعد إجازة عيد الأضحى المبارك بالنسبة لكل من القطاعين الخاص والحكومي وعدد أيام الإجازة كما قمنا بالتعرف على موعد يوم عرفة.