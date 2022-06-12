قرض تسهيل بأقل دخل بدون كفيل ولا تحويل الراتب

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قرض تسهيل بأقل دخل ، قرض شخصي يمكن لطالب التمويل الاستفادة منه بدون ضامن أو كفيل وبدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له ، وقد جاء هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التمويلية التي توفرها شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا البرنامج التمويلي بإجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وبسيطة. برنامج القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل شركة تسهيل للتمويل واحدة من أهم شركات التمويل الرائدة في القطاع الاقتصادي السعودي.

توفر شركة تسهيل للتمويل مجموعة متنوعة من البرامج التمويلية التي يبحث عنها الكثير من العملاء داخل المملكة العربية السعودية.

برنامج القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

توفر شركة تسهيل للتمويل من خلال هذا البرنامج مبالغ تمويلية تصل قيمتها حتي 30 ألف ريال سعودي.

هذا البرنامج التمويلي لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن.

يمكن لطالب التمويل التقديم على طلب القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.

تعمل شركة تسهيل علي سرعة إنهاء التعاملات الخاصة بطلب قرض شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد.

فترة سداد القرض الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب يمكن أن تصل حتي 24 شهر.

قرض شركة تسهيل للتمويل متاح بهامش ربح تنافسي.

قرض شركة تسهيل للتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية متاح بصيغة المرابحة. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من برنامج التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل إذا كان الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 25 سنة ، يشترط ألا يقل الدخل الشهري له عن 12000 ريال سعودي وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل.

أما إذا كان الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 25 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة ، يشترط ألا يقل الدخل الشهري له عن 5000 ريال سعودي عند التقدم بالطلب.

يجب أن يكون طالب التمويل من موظفي الجهات المعتمدة لدى شركة تسهيل للتمويل في المملكة العربية السعودية.

إذا كان طالب التمويل من المواطنين المتقاعدين ، يشترط أن يكون الحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 70 سنة ، والحد الأقصى للدخل الشهري له هو 5000 ريال سعودي وذلك عند التقدم بطلب للاستفادة من القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من شركة تسهيل للتمويل. عمر شويل - جدة قرض تسهيل بأقل دخل بدون كفيل ولا تحويل الراتب - ثقفني

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