نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم في المملكة العربية وتخفضيات مهولة لمختلف السلع في المقال التالي
تعد العثيم من أهم المتاجر بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها كل ما يحتاجون من منتجات مقابل سعر مناسب.
بالإضافة لتقديمها لباقة من العروض والخصومات على مختلف المنتجات واستطعنا من خلال مقالنا اليوم أن نقدم إليكم عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية من المجلة.
عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية
هناك العريق العديد من الخصومات التي يقدمها ماركه العصيم بالمملكه العربيه السعوديه نعرض عليكم منها اهم ما يميزها:
عروض العثيم الخاصة بالسلع الاستهلاكية:
تعتبر العثيم من أفضل المتاجر بالمملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر تخفيضات وخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:
- يشتمل العرض على بصل أحمر ويصل سعر الكيلو إلى 1.25 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على مفروم بقر برازيلي مبرد ويصل سعر الكيلو إلى 22.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على شامبو صانسيلك ضد التساقط متوفر بسعر 4.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على مياه نوفا متوفر بسعر 9.50 ريال سعودي.
- يشتمل العرض أيضًا على مشمش متوفر بسعر 8.95 ريال سعودي.
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- بالإضافة إلى مانجو سمكة متوفر بسعر 6.45 ريال سعوي.
- يحتوي العرض أيضَا على كمثرى روز ماري المتوفر بسعر 5.45 ريال سعودي بالإضافة إلى ذلك فيحتوي العرض أيضًا على شمام أردني المتوفر بسعر 3.25 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على جزر طازج كيس 1 كيلو جرام متوفر بسعر 3.75 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى ذلك فيحتوي على عجينة تمر متوفر سعر 5.95 ريال سعودي مع تمر خلاص القصيم المتوفر بسعر 11.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض أيضًا على تمر متوفر بسعر 49.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على بسكويت هالي بالتمر متوفر بسعر 13.95 ريال سعودي.
بالإضافة إلى معمول هالي بالتمر المتوفر بسعر 3.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على فانيليا رياض فود حلويات متوفر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- يحتوي العرض على بسكويت شاي فيكتو المتوفر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على شبيهة نادك جبن كريم كاسات متوفر بسعر 20.95 ريال سعودي.
- مع زبادي نادك يوناني فراولة متوفرة لدينا بسعر 9.95 ريال سعودي.
- بالإضافة إلى حليب نادك متوفر بسعر 16.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض أيضًا على زيت زيتون نادك عضوي 500 مل متوفر بسعر 18.95 ريال سعودي.
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