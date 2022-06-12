نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مخالفة كمامة برقم الهوية في السعودية عبر بوابة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن مخالفة كمامة برقم الهوية أصبح ضمن أهم الأمور التي يبحث عنها جميع الأشخاص في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا، حيث أعلنت الحكومة السعودية فرض غرامات على الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامة في الأماكن العامة، لمنع انتشار الجائحة، وحفاظًا على حياة المواطنين، لذا قررنا في خلال السطور القادمة أن نتعرف على كيفية الاستعلام برقم الهوية أو الإقامة من خلال بوابة أبشر.

استعلام عن مخالفة كمامة برقم الهوية

بعد فرض المخالفة من قبل الحكومة السعودية لمن لا يرتدون الكمامة، أتاحت الحكومة إمكانية الاستعلام عن المخالفة برقم الهوية، من خلال زيارة موقع أبشر الرسمي ثم إتباع ما يلي من خطوات:-

ثم الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

اختيار استعلام بالضغط عليها.

ثم الضغط على مخالفة الإجراءات الاحترازية.

إضافة رقم الهوية في الحقول الفارغة، وفي حالة الرغبة للاستعلام للمقيم بالأراضي السعودية، يجب إضافة رقم الإقامة بدلًا من رقم الهوية، وإتباع نفس الخطوات.

التحقق من الرمز المرئي.

الضغط على أيقونة بحث.

ثم الانتظار حتى يتم تحميل البيانات الخاصة بالمخالفة.

مخالفة كمامة في السعودية

شددت الحكومة السعودية على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في الأماكن العامة، حفاظًا منها على حياة المواطنين، ولمنع انتشار جائحة كورونا، لذا فرضت مخالفات على من لا يلتزمون بإتباع الإجراءات الاحترازية، والتي من بينها فرض مخالفة على من لا يرتدون الكمامة سواء أكانت الطبية أو القماشية في الأماكن العامة، ولقد فرضت غرامة قيمتها ألف ريال سعودي.

على أن يتم مضاعفة العقوبة في المرة الثانية، وتتضاعف في المرة الثالثة، وبعدها يتم إغلاق المنشأة في المرة الأولى لمدة ثلاثة أشهر، وفي الثانية يتم الإغلاق لمدة ستة أشهر، ثم التحويل للمساءلة القانونية.

كيف اقدم اعتراض على مخالفة لبس الكمامة؟

بعد إقرار مخالفة كمامة على المواطن، يحق له الاعتراض عليها بكل سهولة من خلال الدخول على منصة أبشر في السعودية:-

إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال إضافة اسم المستخدم، كلمة المرور.

ثم الانتقال إلى خيار خدماتي.

بعدها يتم الضغط على خيار الخدمات العامة.

ثم اختيار الضغط على الرسائل والطلبات.

ستظهر عدة خيارات يجب فيها اختيار لجنة تظلم من قرارات مخالفة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

إضافة كل البيانات المطلوبة في الحقول الفارغة من أجل تقديم الاعتراض على المخالفة.

و في الخطوة الأخيرة يتم الضغط على إرسال الطلب.

كيفية تقديم نموذج تظلم على مخالفة الكمامة 1443

وضحت الحكومة السعودية لائحة التظلم على قرار المخالفة الصادر نحو المواطن الذي لا يلتزم بارتداء الكمامة، ولا يتبع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تتم عن طريق إتباع هذه الخطوات الآتية:-

يتم تحميل نموذج التظلم من خلال بوابة أبشر

إضافة الاسم بالكامل للمتظلم.

نوع التظلم وتوضيحه إن كان فرد، صاحب مؤسسة، شركة مسجلة في المملكة.

إيضاح محل الإقامة، ورقم الهوية.

إرفاق صورة الهوية أو صورة السجل التجاري للمؤسسة أو الشركة.

إضافة بيانات الممثلين ثم الاسم بالكامل للممثل الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

إضافة محل الإقامة، رقم الهوية.

وارفاق المرفقات مثل صورة الهوية، صورة مستند التمثيل.

إضافة معلومات القرار ثم رقم القرار، تاريخ القرار، تاريخ العلم بالقرار، طريقة العلم.

إيضاح موضوع التظلم، والطلبات، وأسانيد التظلم، وإرفاق أي مرفقات أخرى لتقوية التظلم.

إضافة رقم الطلب، تاريخ الطلب، ثم إضافة بيانات التواصل رقم الجوال البريد الالكتروني.

ثم الضغط على طباعة.

” وبذلك نكون قد وضحنا كيف يتم استعلام عن مخالفة برقم الهوية أو رقم الإقامة، وكيف يمكن الاعتراض على المخالفة، وتقديم التظلم على المخالفة بكل سهولة عن طريق تحميل نموذج التظلم وتعبئته ثم طباعته”.