نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 2022 وشروط استحقاق المعاش التقاعدي في المقال التالي
كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد وموعد صرفه خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد وما هو الموعد الخاص بصرف هذا الراتب، وقد جاءت العديد والعديد من الاسئلة الاخرى التي سأتحدث عنها خلال هذا المقال تفصيلًا، وعليك عزيزي العميل بمتابعة السطور القادمة من أجل أن تحصل على العديد من المعلومات المهمة جدًا بشأن هذا الموضع.
موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 2022 وطريقة والاستعلام عنه في ثواني
راتب التقاعد ومواعيد صرفها
الهيئة العامة للمعاشات هي من تصدر كافة المواعيد الخاصة بصرف المعاشات، وقد قامت بتحديد موعد من أجل معاش التقاعد وذلك خلال يوم 25 من كل شهر هجري، وخلال هذا اليوم والأيام التي تليه يمكن حصول على ماشك من أقرب بنك أو مكتب بريد.
ولكن في حالة توافق يوم 25 يوم من أيام الإجازة فإن الموعد سوف يتم تأجيله إلى بداية الإسبوع التالي لحين إنتهاء الإجازة والعودة للعمل مرة آخرى، وهذا الراتب خاص بكبار السن ولا يحق على صغيري السن الحصول عليه.
شروط وضوابط استحقاق المعاش التقاعدي
يوجد شروط وضوابط يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على معاش التقاعد، وخلال السطور القليلة القادمة سأذكر لكم كافة تلك الشروط من أجل الإطلاع عليه:
- يجب أن يكون الشخص المتقدم قد تجاوز سن 60 ولا يجب أن يكون دون ذلك.
- على العميل أن يكون متوقف على كافة الخدمات أو المهن الخاصة بالمجال الحكومي وتنبع للتأمينات الاجتماعية.
- الاشتراك في نظام التأمينات ويجب أن لا يقل الاشتراك عن 120 شهر.
- في حالة إذا كان الشهر لم يتعدى 120 شهر فيجب على الأقل أن يوفر حوالي 60 شهر ويقم بتقديم طلب من أجل مدة اعتيادية ليقوم بتكلفة 120 شهر.
- وفي حالة طلب معاش مبكر يجب أن لا تقل المدة عن هذا الشخص عن 300 شهر.
- وقامت مؤسسة التأمينات العامة والمعاشات بتحديد أول الشهر الميلادي من أجل الحصول على هذا الراتب وإذا لن يتم تقديم المعاش في أيام الأجازات إلى بعد عودة الموظفين لعملهم داخل البنك.
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