موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 2022 وشروط استحقاق المعاش التقاعدي

كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد وموعد صرفه خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يبحثون عن كيفية الاستعلام عن راتب التقاعد وما هو الموعد الخاص بصرف هذا الراتب، وقد جاءت العديد والعديد من الاسئلة الاخرى التي سأتحدث عنها خلال هذا المقال تفصيلًا، وعليك عزيزي العميل بمتابعة السطور القادمة من أجل أن تحصل على العديد من المعلومات المهمة جدًا بشأن هذا الموضع.

موعد صرف راتب التقاعد الشهر الجديد 2022 وطريقة والاستعلام عنه في ثواني

راتب التقاعد ومواعيد صرفها

الهيئة العامة للمعاشات هي من تصدر كافة المواعيد الخاصة بصرف المعاشات، وقد قامت بتحديد موعد من أجل معاش التقاعد وذلك خلال يوم 25 من كل شهر هجري، وخلال هذا اليوم والأيام التي تليه يمكن حصول على ماشك من أقرب بنك أو مكتب بريد.

ولكن في حالة توافق يوم 25 يوم من أيام الإجازة فإن الموعد سوف يتم تأجيله إلى بداية الإسبوع التالي لحين إنتهاء الإجازة والعودة للعمل مرة آخرى، وهذا الراتب خاص بكبار السن ولا يحق على صغيري السن الحصول عليه.

شروط وضوابط استحقاق المعاش التقاعدي

يوجد شروط وضوابط يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في الحصول على معاش التقاعد، وخلال السطور القليلة القادمة سأذكر لكم كافة تلك الشروط من أجل الإطلاع عليه: