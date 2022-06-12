مزاد اللوحات الإلكترونية المرور السعودي يعلن الموعد تعرف علي طريقة التسجيل عبر منصة أبشر الإلكترونية 2022

انطلاق مزاد اللوحات الإلكترونية اليوم الأحد المرور السعودي تعلن التفاصيل، وهذه الخدمة من الخدمات العامة لدى الجميع لكل راغبي الحصول على لوحات بأرقام مميزة، وقامت منصة أبشر الإلكترونية وقطاع المرور، ووزارة الداخلية، على انطلاق خدمات متنوعة وبطريقة إلكترونية سهلة ومبسطة، ولذلك تم توفير مزاد إلكتروني يمكنك التواصل عن طريقه، والدخول إلى المزاد والحصول على أرقام مميزة، وقامت منصة ابشر بتوضيح كيفية الدخول والتسجيل في المزاد من خلال المنصة والتي سهلت في التسجيل للحصول على لوحات مميزة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

المرور السعودي يعلن مزاد اللوحات الإلكترونية

قام المرور السعودي بتقديم عدد من الخدمات عبر منصة أبشر، ومن ضمنها اختيار اللوحات وتم انطلاق المزادات لأول مرة في نهاية عام 2021 في شهر ربيع الثاني 1443ه‍ـ، وهي خدمة مميزة تقدمها منصة أبشر الإلكترونية، ووزارة الداخلية السعودية للأفراد، حتى يتمكن كل الراغبين في الحصول على عدد من الخدمات المرورية، ولكن بطريقة الكترونية، ويمكن لكل من يرغب في الشراء والاشتراك للمزايدة على النقل الخاص، والدرجات النارية، السيارات الخصوصي، ويتم الدخول في المزاد وعند النجاح يتم الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة عن طريق المنصة.

كيفية التسجيل في المزاد عبر أبشر

أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر “أبشر” الذي انطلق اليومhttps://t.co/mrIvPx9nBo pic.twitter.com/vMBg7ylYcz — منتديات قبائل شمران (@ShmranN) أبرز اللوحات المميزة المعروضة في مزاد اللوحات الإلكترونية عبر “أبشر” الذي انطلق اليومhttps://t.co/mrIvPx9nBo pic.twitter.com/vMBg7ylYcz — منتديات قبائل شمران (@ShmranN) June 6, 2022

اولًا عليك الذهاب الى منصة أبشر الإلكترونية.

وبعد ذلك قم بالاشتراك في المزاد الخاص.

ومن ثم قم بالدخول على حساب المشتري أو المستفيد.

وقم باختيار خدماتي ومن ثم الدخول على خدمات المرور.

قم بالاشتراك في المزاد وعليك أن تقوم بتسديد رسوم اللوحة قبل التقديم إلى المزاد.

واخيرًا قم بمشاهدة الأرقام واللوحات المناسبة والتي يتم المزايدة عليها.

جديرًا بالذكر أن المرور السعودي أعلن عن موعد انطلاق المزاد علي ان يبدأ اليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022 والموافق هجري 10 ذو القعدة، والتي تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022، والموافق هجري 16 ذو القعدة 1443ه‍ـ، ويمكن للجميع الدخول على المنصة، والانتقال إلى المرور السعودي الذي يقوم بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية، وفقًا للعمل على التحول الرقمي في المملكة لجميع القطاعات الحكومية ومن ضمنها قطاع وزارة الداخلية والذي يضم كلًا من الأحوال المدنية، والجوازات، والسجون، والمرور وغيرها من الخدمات.