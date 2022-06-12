نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب احصل علي تمويل شخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري لجميع الأغراض الشخصية للسعوديين وغير السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض قصيرة الأجل بدون رسوم، تمويل شخصي قصير الأجل لمدة 6 شهور أو لمدة عام يوفره البنك الأهلي السعودي لجميع المقيمين داخل المملكة العربية السعودية سواء مواطنين أو وافدين، حيث يسعى البنك الأهلي إلى تقديم تمويلات شخصية مختلفة عن أي بنك أخر داخل المملكة من أجل جذب أكبر عدد ممكن من العملاء، التمويل الشخصي قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري يوفر جميع الاحتياجات الشخصية التي يرغب أي مواطن أو مقيم في شرائها أو تنفيذها، فالتمويل قصير الأجل أحد التمويلات الموافقة للشريعة الإسلامية، حيث يتم تقديم التمويل بتسهيلات عديدة ومرنة لمن يرغب في الحصول عليه، حيث يصل التمويل لفترة طويلة إلى حوالي 12 شهراً، وبالتفصيل سنوضح لكم مميزات التمويل قصير الأجل، وشروط البنك الأهلي التجاري للموافقة علي صرف قروض قصيرة الأجل بدون رسوم.

أسباب تميز التمويل قصير الأجل من البنك الأهلي التجاري

قروض قصيرة الأجل بدون رسوم بمبالغ وسيولة مميزة حسب رغبة العميل، ولا يقل عن 5 الآف ريال. يتم صرف التمويل بتوافق مع أحكام الشريعة التي يرغب بها كل فرد. لا يوجد هامش ربح عند طلب التمويل لمدة 6 شهور أو ما يقل. يتم احتساب هامش ربح قليل جداً في حالة طلب التمويل لفترة 12 شهر. يتم صرف مبلغ التمويل بصورة فورية خلال دقائق. الاستفادة من تأمين كامل من سداد باقي الأقساط في حالات العجز والوفاة لا قدر الله. يتم تحصيل نسبة رسوم بقيمة 1% من مبلغ التمويل، أو دفع 5000 ريال أو دفع أيهما أقل.

شروط موافقة البنك الأهلي السعودي علي التمويل قصير الأجل

بيان السعودي المقيم رسوم إدارية الراتب لا يقل عن 3000 ريال لا يقل عن 4000 ريال 1% فقط من إجمالي التمويل أو مبلغ 5000 ريال حسب الأقل العمر لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام لا يقل عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام فترة العمل لا تقل عن شهر في القطاع الحكومي ، عام بالقطاع الخاص لا تقل عن عام

رابط تقديم التمويل قصير الأجل للمواطن السعودي والوافد

يهتم البنك الأهلي التجاري بتفعيل جميع الخدمات المصرفية الخاصة بالتمويل الشخصي به إلكترونياً، بحيث يقوم أي مواطن أو أي مقيم بإنهاء جميع الخدمات إلكترونياً، وقد أتاح البنك الأهلي التجاري رابط إلكتروني من أجل طلب التمويل الشخصي بالمبلغ الذي يرغب به العميل، ويتم التمويل بالدخول علي هذا الرابط: تسجيل تمويل، ومن خلاله يطلب أي عميل التمويل الذي يرغب به.

وبعد الدخول علي رابط التقديم السابق يقوم كل عميل بالتقدم بطلب إلكتروني للحصول علي التمويل الشخصي، حيث يتم فتح نموذج التمويل وملي البيانات الأساسية التي يطلبها التسجيل مثل الاسم الشخصي للعميل، وتحديد الجنسية الخاصة بالعميل وتحديد المبلغ الشخصي الذي يرغب العميل في الحصول عليه من البنك الأهلي التجاري بأي فرع داخل المملكة.

رقم خدمة عملاء البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك الأهلي السعودي عدة تسهيلات عند طلب الحصول علي التمويل الشخصي وفق إجراءات مرنة للسعوديين وغير السعوديين، مما جعل الكثير من العملاء الجدد يفضلون التعامل والتعاقد مع البنك الأهلي التجاري للكثير من الخدمات المصرفية، ومن أجل راحة العملاء الراغبين في تقديم العديد من الأسئلة والاستفسارات المختلفة، فقد تم توفير الرقم التالي للاتصال بخدمة عملاء البنك الأهلي التجاري بجميع الفروع وهو 920001000 وذلك لجميع العملاء الحاليين والعملاء الجدد.