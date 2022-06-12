بأقل راتب تمويل شخصي بالتقسيط يصل إلى 30.000 ألف ريال بدون كفيل وبدون ضمانات من اكسترا

قرض شخصي بالتقسيط من غير البنوك من شركة اكسترا التي تقدم عروض مميزة وخدمات تمويلية عديدة لفئات متعددة مثل المواطنين والمقيمين والعسكريين والمتقاعدين، حيث دائماً تسعي إلى تقديم افضل خدمة للعملاء في المملكة العربية السعودية، فهي من ضمن الشركات الممولة التي تساعد جميع الفئات من المواطنين وللجنسين الرجال والسيدات، ويحتاج البعض إلى التمويل الشخصي لتلبية بعض الأغراض والاحتياجات الضرورية مثل تسديد الديون أو تجديد المنزل أو لتكاليف السفر في العطلة وغيرها من أغراض متعددة، وتهتم شركة اكسترا للتمويل أن تكون كافة خدماتها التمويلية تتماشى مع الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفير السيولة النقدية المناسبة لكل شخص، وسوف نعرض لكم في السطور التالية تفاصيل الحصول علي قرض شخصي بالتقسيط من غير البنوك من شركة اكسترا.

فوائد التمويل من شركة اكسترا

مبالغ قرض شخصي بالتقسيط من غير البنوك من شركة اكسترا تصل إلى مبلغ قدره 30،000 ريال سعودي وهو الحد الأعلى لمبالغ التمويل.

تقدم الخدمة التمويلية للمواطنين السعوديين وغير السعوديين المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

مبالغ التمويل تخضع لقوانين وأحكام الشريعة الإسلامية التي من خلالها يتم صرف التمويل.

فترة السداد تصل إلى 24 شهر من بداية تحويل مبلغ التمويل إلى العميل، بالإضافة إلى أن التمويل من شركة اكسترا يكون بدون أي فوائد.

أن يلتزم العميل بسداد قيمة العميل بسداد الأقساط الخاصة بقيمة التمويل في المواعيد المحددة مع شركة اكسترا.

الشروط المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة اكسترا

شروط العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص

يجب أن يكون العمر لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 25 عام ويكون الراتب الشهري لا يقل عن 12،00 ريال سعودي.

من يزيد عمره عن 25 عام حتى 60 عام، أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 5،000 ريال سعودي.

أن يكون على رأس العمل بمدة 3 أشهر، وبمدة سنة للمقيم بأي عمل ما داخل المملكة العربية السعودية.

يستطيع الحصول على التمويل الشخصي بداية من مبلغ 4،000 ريال سعودي حتى 30،000 ريال سعودي.

بالنسبة للمتقاعدين

أن يكون عمر المتقاعد لا يزيد عن 70 عام، وان يكون مشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد بالمملكة العربية السعودية.

تستطيع جميع فئات المتقاعدين داخل المملكة الحصول على التمويل الشخصي بداية من 4،000 ريال سعودي حتى 30،000 ريال سعودي.

بالنسبة للعسكريين

أن يكون عمر العسكري لا يقل عن 25 عام ولا يزيد عن 50 عام.

أن يكون الراتب الشهري للعسكري لا يقل عن 10،000 ريال سعودي فقط.

أن يكون على رأس العمل بمدة 3 أشهر، ويستطيع الحصول على التمويل الشخصي بداية من مبلغ 4،000 ريال سعودي حتى 12،000 ريال سعودي.

رابط التقديم على طلب التمويل الشخصي من شركة اكسترا

يمكنك التسجيل على طلب قرض شخصي بالتقسيط من غير البنوك من شركة اكسترا من خلال موقع قروض اكسترا، ثم يتم استكمال كافة البيانات الموضحة بنموذج التمويل الشخصي وتحديد قيمة القرض المطلوب لكل عميل.