نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” متى تنزل درجة التحصيلي 1443 وكيفية الحساب e-services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم اجابة سؤال متى تنزل درجة التحصيلي 1443، حيث يبحث عنها مئات الطلاب في المملكة العربية السعودية، وهذا خاصة بعد أن بدأت اختبارات التحصيلي في المملكة منذ يوم 10 يونيو 2022، وكما نعلم فإن التحصيلي يعتبر من أكثر الأشياء الهامة في حياة الطالب في المرحلة الثانوية، حيث إنه أحد أهم الاختبارات المطلوب من الطالب اجتيازها والحصول على درجة محترمة فيه وهذا حتى يتم قبوله في الكثير من الفرص سواء في الكليات والمعاهد داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فتابع معي عزيزي المتابع.

اختبار التحصيلي

ويعتبر الاختبار التحصيلي أو كما يسمى ايضا اختبار القياس من أهم الاختبارت التي يخوضها الطالب في المملكة، وهذا سواء كان مواطن سعودي أو مقيم، حيث إن هذا الاختبار يجب على جميع الطلاب أن يجتازوه ويجب عليهم أيضا الحصول على درجة معتبرة فيه.

وقد بدأت الاختبارات التحصيلية الورقية من يوم 10 يونيو 2022 ميلاديا، وهذا بالنسبة للفترة الأولى الورقي المتعلق بالتخصص العلمي.

اختبارت قياس

ونظرا للعدد الكبير من الطلاب ومحدودية المقاعد، فستكون اختبارت الفترة الأولى سواء علمي أو نظري تستمر لمدة 4 أيام.

وهذا بدءا من يوم 10 يونيو 2022 إلى يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022، وبعدها ستبدأ اختبارات الفترة الثانية من يوم 16 يونيو 2022 إلى 20 يونيو 2022.

متى تنزل درجة التحصيلي 1443

ومن ضمن الأشياء التي يتسائل عنها الطلاب عن موعد نزول درجة التحصيلي، حيث تم امتحان حتى لحظة كتابة المقال دفعتين من الطلاب بالفترة الأولى، وينتظرون نتائجهم على أحر من الجمر، حيث إن درجة التحصيلي ستحدد مستقبل الطالب بشكل أو بآخر.

وقد أعلن مركز قياس في أحد تغريداته بخصوص الموعد الذي تطلع فيه نتائج التحصيلي كالآتي:

@lamaali18 ^MH يتم إعلان نتيجة اختبار التحصيلي بعد اسبوعين كحد أقصى من تاريخ الاختبار — مركز قياس | Qiyas (@EtecQiyas) @lamaali18 ^MH يتم إعلان نتيجة اختبار التحصيلي بعد اسبوعين كحد أقصى من تاريخ الاختبار — مركز قياس | Qiyas (@EtecQiyas) June 17, 2013

وعلى الرغم من أن هذه التغريدة منذ سنوات، إلا أنها تعطينا فكرة عن الفترة التي ستظهر بها النتيجة، حيث إنه في السنوات السابقة بالفعل كانت تظهر في هذه الفترة، ونتوقع أن تظهر نتائج القياس على الأكثر شهر 7 2022 القادم، فترقبوا معنا.

حساب درجة التحصيلي

ويتم حساب درجة التحصيلي حسب عملية حسابية بسيطة كالآتي:

معدل الشهادة الثانوية *0.3 + درجة الاختبار التحصيلي * 0.4 + درجة اختبار القدرات *0.3.

كما ويمكنكم متابعة نتيجة اختبار القدرات الخاصة بكم بالطريقة المعتادة عبر موقع e-services.qiyas.sa، وهذا ما سنتابعه معكم بشكل مفصل في التحديثات القادمة.

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