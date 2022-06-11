كيفية تقسيط آيفون 13 برو stc Max وسداد الدفعات

أعلنت الاتصالات السعودية عن كيفية تقسيط آيفون 13 برو stc Max من خلال مجموعة من البرامج التي يتم الاشتراك بها إلكترونيًا، والتي تتطلب توافر العديد من الشروط، وقد أجابت الشركة على سؤال العملاء كيف اطلب ايفون ١٣ أقساط من الاتصالات بطرح استمارة التسجيل المجانية ويتم التعرف على البيانات المطلوبة من خلالها، ومن بين البرامج الأخرى برنامج استبدال الجوال من stc للحصول على جوال ايفون 13 برو أو أي إصدار آخر.

كيفية تقسيط آيفون 13 برو stc Max

تقسيط جوالات stc ايفون 13 سيكون بدون فوائد إذا كانت فترة التقسيط عام واحد بحد أقصى وعن طريق البطاقات الائتمانية للبنوك، أو من خلال العروض المقدمة عبر الشركة، ويمكن التقسيط على دفعات شهرية ميسرة عند الحصول على نموذج تمويل كوارا وعن كيفية تقسيط آيفون 13 برو stc Max فهي تتم عن طريق الخطوات التالية:

يحصل العميل على رابط نموذج تقسيط stc في السعودية.

يتم الانتقال إلى موقع الشركة واختيار تقديم الطلب الآن.

كتابة الاسم ورقم الهوية واختيار الجنسية.

يقوم العميل بكتابة تاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

يدخل أيضًا العنوان بالتفصيل المنطقة والمدينة.

اختيار البنك السعودي الذي يحصل المواطن على راتبه من خلاله.

إدخال قيمة الراتب الشهري.

على العميل اختيار القطاع الوظيفي سواء خاص أو حكومي أو عسكري أو متقاعد.

إدخال تاريخ بدء العمل.

يُجيب العميل على الأسئلة المتوفرة والتي تخص الالتزامات المالية لدى الجهات السعودية الأخرى، وبعد الانتهاء يقوم بالنقر على إرسال، وينتظر حتى يصل إليه إشعار من الشركة بالموافقة أو بالرفض، إذ أن كوارا هي مزود الخدمة ويحق لها الرفض أو القبول دون إبداء الأسباب.

مميزات تقسيط جوالات stc بدون كفيل

المميزات التي يبحث عنها العميل للاشتراك في عروض التقسيط تكمن في فترة السداد، وقد أكدت الشركة على أن الدفعات تصل إلى ثلاث سنوات، كما يُعفى من دفع أي رسوم إدارية إلى جهة التمويل أو جهة تقسيط الجوال، وقد أكدت على أن العروض مقدمة إلى جميع الشرائح ولكن الشروط تختلف باختلاف الوضع الوظيفي وفترة العمل ومقدار الراتب الصافي.