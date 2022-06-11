نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd الشروط ورابط تقديم جديد في الدعم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd نقوم بتوفيرها لراغبي الالتحاق والانضمام لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور لمعرفة الخطوات الصحيحة للتقديم على الضمان الاجتماعي المطور المعلن عن بدء نفاذه وسريانه رسمياً، وذلك بعد أن أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً يقضى بتحديث وتطوير الضمان الاجتماعي من حيث شروط الاستحقاق وآلية التقديم وغيره من الأمور التي تتعلق بالبرنامج الجديد للضمان.

وقد بدأت الوزارة في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عن طريق منصة الضمان الاجتماعي عن طريق النت أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية، ومن خلال ثقفني نوفر طريقة حساب الضمان الاجتماعي 1443 لمعرفة المبلغ المستحق، ورابط تسجيل مستخدم جديد في الضمان وكيفية إنشاء الحساب، إلى جانب رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق فور صدور القرار النهائي.

طريقة تسجيل في الضمان الاجتماعي جديد 1443

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443 اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر الماضي، ومنذ ذلك الحين وبدأ المواطنين في البحث عن طريقة التسجيل بعد أن تعرفوا على شروط استحقاق الضمان الاجتماعي للوقوف على مدى استحقاقهم، لذلك قمنا بتوفير الطريقة الصحيحة للتسجيل ي الضمان للإجابة على سؤال البعض كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 بالنقاط التالية:

تبدأ أولى خطوات التسجيل بالدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية (sbis.hrsd.gov.sa). أنقر على زر “تسجيل جديد”. كتابة المعلومات الشخصية للمتقدم، ثم التأشير في مربع الموافقة على الشروط، ثم تسجيل الدخول. إدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة لجوالك، ثم “توثيق” لتفعيل الجوال. كتابة رقم الهوية للمتقدم وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول. تعبة بيانات الملف الموحد للضمان الاجتماعي المطور بشكل كامل.

وتتكون خانات الملف الموحد من التالي (المعلومات الشخصية – بيانات السكن – الدخل – التعليم – العمالة – الترخيص – الممتلكات – التابعين)، ويجب بعد تعبئة كل خانة من الخانات المذكورة أن يتم النقر على “حفظ والتالي”، ثم تأكيد المعلومات التي سيتم عرضها في صفحة واحدة ومراجعتها جيداً قبل التأكيد عليها حتى تتلاشى وجود اختلاف في البيانات قد يعرضك للاستبعاد من الضمان الاجتماعي الجديد 1443.

كما يتم عرض بعض الأسئلة التي يجب الإجابة عليها وهي حالتك الاجتماعية (أعزب – مطلق – أرمل)، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة أم لا، وهل من مستفيدي الضمان أم لا، ثم تعبئة رقم الحساب البنكي، ويجب أن يكون الحساب باسم المستفيد، ومن المقرر في حال الاستحقاق والقبول أن يتم تحويل راتب الضمان على الحساب المسجل، ويمكنكم الإطلاع على خطوات التقديم في الضمان أو طريقة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd بشكل كامل من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

في ظل تكرار التساؤل الخاص بـ “كيف أسجل في الضمان المطور؟” فقد قمنا بتوفير طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور لإنشاء حساب يمكن من خلاله التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1443، حيث يتم التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع بعض الخطوات اليسيرة التي تتمثل فقط في تعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

ويجب عند تعبئة المعلومات في الخانات المخصصة أن يتم التأكد من إدخال بيانات ومعلومات صحيحة، وجدير بالذكر أن البيانات المعروضة أمامك قد تم توفيرها من قبل الجهات المسؤولة، لذلك عليك تعبئة البيانات الناقصة إن وجد، وإدخال معلومات الدخل لجميع أفراد الأسرة، وسيتم التحقق من مصادر الدخل بشكل وافي من قبل الجهة المختصة، كما يجب مراجعة المعلومات المعروضة.

وفي حال عدم صحة أحد البيانات، فيجب تعبئة القيمة الصحيحة، ولكي تتمكن من التسجيل في الضمان الاجتماعي بشكل صحيح، يجب إكمال كافة بيانات الملف الموحد بنسبة 100%، وقد أوضحت الوزارة أنواع البيانات المطلوبة في ملف الدعم وهي كالتالي:

بيانات ثابتة أي أنها غير قابلة للتعديل من قبل المستفيد مثل رقم الهوية الوطنية للمتقدم وتاريخ ميلاده.

مسترجعة وهي المعلومات المسجلة من الجهات الحكومية المختصة والتي يتم الحصول عليها من خلال الربط بين القطاعات الحكومية، وهنا يجب العلم أنه بإمكانك مراجعتها والتعديل عليها في حال وجود اختلاف في البيانات

البيانات الجديدة التي يجب إضافتها لكي يتمكن المتقدم من إكمال الملف الموحد بنسبة مائة في المائة.

كيفية تقديم الضمان الاجتماعي المطور

تتيح الموارد البشرية في الوقت الحالي أمام جميع المواطنين إمكانية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد من خلال الدخول إلى منصة الدعم للضمان الاجتماعي الجديدة باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم متابعة طريقة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd لإنشاء حساب جديد في المنصة الموضحة من خلال النقاط والفيديو المرفق.

ويتوجب العلم أنه عند إضافة رقم الحساب المصرفي أن يكون مطابقاً لاسم المتقدم، وأن يكون مسجلاً بشكل صحيح حتى يتم التحقق منه بنجاح، حيث يعد رقم الحساب المصرفي هو الخطوة الأهم بعد صدور قرار القبول في الضمان الاجتماعي حتى يتم تحويل المستحقات إليه دون حدوث أي تعليق للدفعات المالية.

حيث تم التأكيد من الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أنه يتم تعليق الدفعات المالية لأصحاب الطلبات الصادر في شأنها قرار الأهلية والاستحقاق ولم يتم التحقق من حسابه البنكي بعد، ويرجع تأخير التحقق من الآيبان إلى وجود خطأ في الرقم المسجل من جانب المستفيد أو عدم اكتمال الربط بهوية المستفيد من جانب البنك، وتعمل الوزارة حالياً على تسريع عملية التحقق حتى يتم الصرف للمستحقين.

نظام الضمان الاجتماعي المطور تسجيل

أوضحت الوزارة أن النظام الجديد تم إطلاقه من أجل دعم الفئات المجتمعية الأكثر حاجة وفق مستهدفات رؤية المملكة الرشيدة 2030، حيث صمم برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وفق الاحتياج الفعلي للتطوير بنظام الضمان السابق ليساهم في الوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، وقد توسع النظام ليشمل فئات أكثر من النظام السابق.

وقد أكد الأستاذ سلطان الجريس وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي على أن النظام الجديد للضمان الاجتماعي سوف يشتمل على فئات لم تكن مشمولة بالنظام السابق، وسوف يتوسع تغطية برنامج الضمان الاجتماعي للأفراد، وقد أعطت الوزارة للمستفيدين الحاليين مدة ستة أشهر للتسجيل في الضمان المطور 1443، ولكنها أكدت على تمديد فترة التقديم خمسة أشهر أخرى.

حيث يكون هناك سجل موحد على منصة الدعم والحماية الاجتماعية لبناء وتكوين الأسرة المستحقة للدعم، وسيتم مراعاة احتياجات هذه الأسرة بشكل عام، ويمكن التقديم على الضمان المطور الآن من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق وفق طريقة تسجيل في الضمان الاجتماعي جديد الموضحة بالمقال، كما يمكن الإطلاع على نتائج أهلية الضمان الاجتماعي من خلال المنصة أيضاً.

شروط التسجيل في الضمان المطور 1443

تم التأكيد من جانب الوزارة على توقع حصول الكثير على معاش الضمان الاجتماعي، وذلك لمن انطبقت عليه الشروط فقط، حيث يتم الحصول على الضمان بعد تقديم البيانات صحيحة، واجتياز شروط الاستحقاق المحددة من قبل النظام، ويتاح التسجيل في منصة الضمان وفق طريقة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd الموضحة لكافة المواطنين السعوديين المقيمين بشكل دائم على أراضي المملكة.

وقد استثنت الموارد البشرية بعض الفئات من شرط الجنسية السعودية، حيث يمكنكم الإطلاع على الفئات المستثناة من الجنسية من خلال التالي:

زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، ولكن يشترط لحصول هذه الفئة على الضمان الاجتماعي أن تكون إقامة المرأة والأبناء إقامة دائمة بالمملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية المفعول. أبناء المرأة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، ولكن يجب أن تكون إقامة المرأة وأبنائها إقامة دائمة بالمملكة، إلى جانب ضرورة توافر إقامة سارية المفعول، وإثبات الزواج بمستند رسمي. الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام بشرط أن تكون بطاقة التنقل سارية الصلاحية، وباتباع طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي جديد الموضحة، يمكنكم تسجيل ملف جديد الآن عبر موقع الضمان الاجتماعي المطور أو منصة الدعم والحماية الاجتماعية عن بعد عن طريق النت.

يتبع شروط التسجيل في الضمان المطور 1443

يُضاف إلى الشروط السابق ذكرها ضرورة أن يقل دخل المتقدم الشهري عن الحد المانع للضمان الاجتماعي أو الحد الأدنى المحتسب للمعاش (1100 ريال للعائل، 550 ريال للتابع)، ويجب العلم أن الدخل الشهري يتم احتساب 50% منه فقط، والالتزام باستيفاء المتطلبات الوزارية من حيث الصحة مثل استكمال لقاح كورونا والتطعيمات الأساسية للأطفال.

والتعليم مثل تعليم الأبناء بالمدارس، وخطط التوظيف والتأهيل عن طريق البحث عن فرصة عمل من خلال منصات التوظيف المعتمدة.

عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة، وانطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة، وعدم امتلاك المتقدم لأصول عالية القيمة “الثروات المملوكة”، ويتم التسجيل وفق طريقة تسجيل في الضمان الاجتماعي جديد 1443، ومن ترغب في الإطلاع على شروط الضمان المطور للمتزوجة يمكنها ذلك الآن.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للمطلقة

أوضح برنامج الضمان الاجتماعي المطور أن هناك فارقاً بين المرأة المطلقة التي لديها أبناء والتي بدون أبناء، ففي حال وجود ابن أو أكثر للمطلقة، فعليها القيام بالتسجيل كعائل أسرة في الضمان المطور 1443 حتى وإن كانت تقيم في مسكن العائلة أو ولي الأمر، وسيتم احتسابها أسرة مستقلة بصرف النظر عما إذا كانت تسكن في مسكن والدها أو غيره، حيث لا يشترط استقلالها في المسكن.

ولكن يجب عليها إضافة التابعين بشكل كامل من بيانات التابعين، وفي حال كانت تحصل على نفقة للأبناء من الوالد، فيجب كتابة ضمن أنواع الدخل المحتسب، حيث يمكن اختيار نوع الدعم “مساعدة منتظمة”، وسيتم دراسة الاستحقاق وفق الآلية الجديدة في النظام المطور لمعرفة هل تستحق الحصول على المعاش أم لا بناءً على عدد أفراد أسرتها وإجمالي الدخل الشهري.

أما المطلقة التي ليس لديها أبناء فينظر لها البرنامج على أنها تابع لولي الأمر، ويتم دراسة استحقاقها وأهليتها مع الأسرة التي تعيش معها وفق معايير الاستحقاق الجديدة، وفي حال الاستحقاق تحصل على معاش تابع “550 ريال” بعد صدور قرار الأهلية والاستحقاق، ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور كفرد مستقل حال إثبات استقلالية السكن، وما يسرى على المطلقة يسرى على الأرملة.

ويجب العلم أن عائل الأسرة يتم تحديده سواء رجلاً أو امرأة عند تعبئة طلب التقديم الجديد عبر منصة الضمان الاجتماعي 1443، حيث يمكن للزوجة التقديم على البرنامج وإدخال بياناتها كعائل أسرة، ومن ثم إدخال بيانات تابعيها بشكل كامل ومنهم الزوج، وتتضح هذه الحالة جلية عند وجود إيقاف خدمات للزوج، فهنا تستطيع الزوجة التقديم على الضمان وإضافة زوجها تابع لها باتباع طريقة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd المرفقة.

طريقة تعديل الطلب في الضمان الاجتماعي المطور

في حال حدوث خطأ من جانب المتقدم عند تعبئة بيانات الضمان الاجتماعي الجديد أو عند عدم إكمال الملف الموحد، فيتم تعديل البيانات من خلال الدخول إلى البرنامج والضغط على “التذاكر” من القائمة الرئيسية، ثم النقر إنشاء تذكرة جديدة، ثم اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

ثم اختيار التصنيف الرئيسي للمشكلة التي تواجهك سواء الخاصة بالتسجيل أو رفع الطلب أو التواصل مع خدمة العملاء أو تقديم استفسار، وبعد ذلك يتم اختيار التصنيف الفرعي وتعبئة وصف المشكلة التي تواجهه بشكل كامل ومفصل، ثم الضغط على “إرسال”، وبالعودة مرة أخرى للواجهة ستجد أن حالة التذكرة قيد المعالجة.

وجدير بالذكر أن برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة، ففي حال سكن المطلقة أو العزباء أو الأرملة مع أفراد أسرتها، فيتم تسجيلها في الضمان الاجتماعي الجديد كتابع لعائل الأسرة، ومن ثم يتم دراسة الأهلية والاستحقاق من جانب الجهة المختصة، ويمكن معرفة طريقة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd من خلال المقال أو عن طريق الفيديو المرفق.

كيفية إضافة تابع في الضمان الاجتماعي جديد 1443

تعد خطوة إضافة التابعين من الخطوات الهامة التي يجب تحري الدقة عند إتمامها لإضافة المعالين في الملف الموحد بطريقة صحيحة، لذلك قمنا بتوفير طريقة إضافة تابع في الضمان الاجتماعي المطور للرد على سؤال كيف أضيف تابع في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث تبدأ أولى خطوات إضافة التابعين بدخول منصة الدعم وتعبئة بيانات تسجيل الدخول المطلوبة.

ثم التوجه لخانة التابعين بالملف الموحد من حسابك الشخصي والنقر على إضافة تابع جديد، ثم تحديد نوعه “قريب – موصى عليه – شريك السكن”، ويجب هنا اختيار الفئة الصحيحة، وفي حال تحديد “قريب“، فعليك اختيار صلة القرابة وتعبئة البيانات المطلوبة (الهوية وتاريخ الميلاد والجوال والحالة الاجتماعية)، ثم النقر على إضافة.

وبعد ذلك يقوم نظام الضمان الاجتماعي بالتحقق من صحة البيانات المسجلة، فإذا كانت صحيحة، يتم إسناد وإدراج التابع ضمن قائمة التابعين، لذلك يجب إكمال كافة المعلومات لتصبح النسبة 100% في خانة نسبة إكمال البيانات، ثم أنقر على إكمال البيانات، وعند الرغبة في التعديل قم بالنقر على أيقونة “تعديل”، وفي حال رغبتك في إضافة تابع أخر عليك اتباع طريقة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd مرة أخرى.

وإن كان نوع التابع “موصى عليه” فتتاح إضافة الموكل تحت رعايتكم بشرط أن يكون ضمن الفئات المستهدفة وهم (مواطن – ابن مواطنة – حامل بطاقة تنقل – زوجة مواطن -أم مواطن)، وتتم إضافته بتعبئة رقم الهوية وتاريخ الميلاد، ثم اختيار نوع الصك ورقمه وتاريخ انتهاءه، ثم إدخال الجوال ورفع الوثيقة من خلال سحب الملف أو استعراض الملف للتحميل من خلال النقر على أيقونة “تحميل وثيقة”،ثم النقر على إضافة، وسوف يقوم النظام بالتأكد من صحة الوكالة الشرعية، وفي حال كانت البيانات المدخلة صحيحة، فيدرج التابع ضمن قائمة التابعين لك.

نتائج الضمان الاجتماعي المطور الأهلية والاستحقاق 1443

بعد انتهاء التقديم في الضمان الاجتماعي الجديد بشكل كامل، والتأكد من اكتمال الملف الموحد بنسبة 100%، تقوم الوزارة بدراسة الطلب المقدم، ويكون الطلب في هذه الفترة “تحت التدقيق” أي أنه قيد الدراسة، وفور الانتهاء من دراسة الأهلية والاستحقاق، تقوم الجهة المختصة بإشعار المتقدم بنتيجة الأهلية سواء بالقبول أو الرفض من خلال إرسال رسالة نصية على الجوال.

كما يمكن الإطلاع على حالة الطلب من خلال الدخول إلى حسابي في الضمان الاجتماعي والنقر على الطلبات، وسيتم عرض كافة تفاصيل الطلب المقدم من جانبك، حيث ستجد حالة الطلب إما تحت التدقيق أو مقبول أو عدم التأهل، بالإضافة إلى إمكانية التعرف أيضاً على عدد التابعين المشمولين بالملف الموحد.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد للمستفيدين

أتاحت الوزارة منصة الضمان الاجتماعي المطور أمام المستفيدين الحاليين للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443، حيث يمكن الآن تقديم المستفيدين الحاليين ممن يحصلون على مبالغ دعم معاش الضمان الاجتماعي القديم على الضمان المطور، حيث منحتهم مهلة زمنية يجب خلالها الالتحاق بالبرنامج.

وأوضحت أن لهم الحق في تسجيل ضمان اجتماعي جديد على مدار ستة أشهر منذ سريان البرنامج بمنتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، ولكنها أعلنت فيما بعد عن تمديد فترة التقديم على الضمان المطور لمدة خمسة أشهر إضافية، وبناءً على ذلك فمن المقرر إغلاق باب التسجيل في الضمان المطور بتاريخ الثلاثون من شهر أكتوبر القادم.

وتستمر المنصة في استقبال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد المطور حتى حلول الموعد المحدد لإغلاق تقديم الضمان المطور للمسجلين في الضمان وفق النظام القديم، ومن تعذر تسجيلهم في الضمان الاجتماعي المطور، فسوف تقوم الوزارة بمتابعتهم لتقديم المساعدة لهم للتقديم وفق طريقة التسجيل في الضمان المطور sbis.hrsd الموضحة من جانبها.

وأكدت الموارد البشرية على عدم وجود انتقال تلقائي للمستفيدين الحاليين، ويرجع سبب عدم وجود انتقال آلي لهم إلى اختلاف البيانات المطلوب إدخالها في الملف الموحد للضمان المطور، فنظراً لوجود بيانات لم تكن مطلوبة بالنظام القديم، فقد تم إلغاء الانتقال التلقائي، ولذلك يجب تسجيل دخول منصة الضمان المطور وتسجيل جديد للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد.

الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن أصدرت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهلية المتقدمين الجدد والمتأهلين بالدفعات السابقة ضمن الدفعة السادسة لشهر مايو الجاري يوم الاثنين بتاريخ 22 شوال 1443هـ، فقد أصبح بإمكان الجميع الآن تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع الرابط الرسمي المرفق لمعرفة حالة الطلب (مؤهل – غير مؤهل – لم تتم دراسة الأهلية مسبقاً).

ويجب العلم أن الوزارة أودعت معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السادسة يوم الأربعاء الموافق للأول من شهر يونيه الجاري، وقد أكدت الوزارة على أنها أودعت مستحقات الضمان المطور في الحسابات البنكية التي تم التحقق منها بنجاح، أما التي لم يتم التحقق منها وصدر القرار بالقبول والأهلية لصاحب الطلب، فسيتم تعليق الدفعة المالية حتى يتم التحقق من الآيبان بنجاح.