نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل وموقف المستفيدين القدامى في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل تم تحديدها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث بدأت الوزارة في 20 نوفمبر 2021 ميلادية بتفعيل نظام الضمان المطور بعد الحصول على الموافقة الملكية الكريمة في 02/04/1442 هجرية، وتهدف الوزارة من خلال نظام الضمان الجديد إلى ضمان تحقيق الاحتياجات الأساسية للأسر الأشد استحقاقا في المملكة، ومن خلال تقديم الدعم الملائم لهذه الأسر تضمن الحكومة تحقيق العدالة الاجتماعية التي تلزم لتحقيق الاستقرار المالي لهذه الفئات، ولكن يختلف نظام الضمان الاجتماعي المطور عن الضمان القديم في أنه يقدم خدمات تأهيلية وتدريبية للفئات المستحقة القادرة على العمل منهم من خلال تحسين مهارات وخبرات المستفيدين من المعاش، وتسهم هذه الخدمات في تعزيز جودة الحياة لهذه الفئات بالتنسيق مع صندوق دعم الموارد البشرية الذي يقدم خدمات التوظيف والتمكين لهم، ومن خلال هذا التقدير نقدم لكم شروط الضمان الاجتماعي للعاطلين، ورابط الدخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وطريقة التقديم في الضمان الاجتماعي المطور وشروط الاستحقاق الجديدة.

شروط الضمان الاجتماعي المطول للعاطلين عن العمل

يقوم نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد على مبدأ تقديم الدعم والمساعدة للفئات المستحقة حسب مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لذلك قام المسؤولون عن الوزارة بتصميم نظام الضمان الجديد على أساس الاحتياج الفعلي للمتقدمين في الحصول على الدعم لكن تم وضع في الاعتبار أفضل وأحدث الممارسات للبرامج المشابهة له على مستوى العالم، وتهدف منظومة الضمان الجديدة إلى تمكين المستفيد من معاش الضمان من تحسين حالته المعيشية وتحقيق الاستقرار المالي له من خلال ضمان تحقيق الاستقلال الاقتصادي للأفراد من خلال تقديم فرص عمل مناسبة لهم بعد تأهيلهم وتدريبهم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وفيما يلي عرض لشروط التسجيل في الضمان المطور للعاطلين:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية بإقامة دائمة داخل المملكة، ولكن تم استثناء فئات معينة من شرط الجنسية تشمل هذه الفئات الآتي: المرأة غير السعودية المتزوجة لرجل سعودي.

أبناء المرأة الأرملة السعودية من رجل غير سعودي.

أبناء المطلقة السعودية من رجل غير سعودي الجنسية.

الأيتام وذوو الاحتياجات الخاصة “الأشخاص ذوي الإعاقة”.

الأرامل ذوات الأيتام اللاتي تملكن بطاقات تنقل سارية. ينبغي للحصول على معاش الضمان المطور أن يكون دخل الفرد المستقل أو الدخل الكلي للأسرة المتقدمة أقل من الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 لرب الأسرة ومبلغ 550 ريال عن كل فرد من أفراد الأسرة. تشترط الوزارة على المستفيد من معاش الضمان المطور أن يلتزم التزام كلي بتقديم خدمات التعليم والتطعيمات والخدمات الصحية للأبناء. يجب على المستفيدين أن يلتزموا بحضور كافه برامج التدريب والتأهيل التي توفرها الوزارة للأشخاص القادرين على العمل. يشترط النظام ألا يمتلك المتقدم أصولا ذات قيمة عالية للتمكن من الحصول على الدعم. الإقامة في أحد دور الإيواء التابعة للحكومة يحرم المتقدم من الحصول على معاش الضمان.

وعلى الجانب الآخر أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن كون العائل له أكثر من أسرة لا يؤثر على الاستحقاق، حيث تعتبر الوزارة كل أسرة مستقلة، وتستحق كل أسرة معاش مستقل بها، كما ذكرت الوزارة أن في حال وجود أحد أفراد الأسرة خارج المدينة التي تقيم بها الأسرة للدراسة لا يؤثر على أهلية الأسرة المتقدمة في الحصول على معاش الضمان المطور الجديد.

تسجيل الضمان الاجتماعي المطور “تحديث”

التقديم في نظام الضمان الاجتماعي المطور يتم بشكل إلكتروني كامل، وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في الضمان المطور للمستفيدين الحاليين من نظام الضمان القديم، فيمكن للمستفيد الحالي أن يقوم بالتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية حتى تاريخ 30 أكتوبر 2022 ميلادية الموافق 5/4/144 هجرية، ومن خلال السطور التالية نوضح طريقة التسجيل في الضمان المطور تفصيلا:

تسجيل الدخول إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. انقر على أيقونة تسجيل جديد. تسجيل كافة البيانات المطلوبة. اضغط على تبويب نظام الضمان الجديد. اضغط على أيقونة تسجيل جديد. إدراج رقم الهوية. إدخال تاريخ الميلاد. إدخال رقم الهاتف الجوال بشكل دقيق. قم بكتابة رمز التحقق المرئي. اضغط على الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالنظام بعد قراءتها. قم برفع كافة الوثائق المطلوبة وإرفاقها مع الطلب إلكترونيا عبر المنصة. انقر على كلمة إرسال.

رقم الضمان المطور المجاني والموحد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة استعانة المواطنين بالقنوات الرسمية للوزارة في حالة رغبة المواطن في الحصول على معلومات أكثر تخص نظام الضمان الاجتماعي الجديد وموعد صرف معاش الضمان المطور، وذكر القائمين على الوزارة بأن في حال قام أحد بتقديم معلومات مضللة للمواطنين عن نظام الضمان الاجتماعي المطور فإن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية لمن يقوم بهذا العمل المضلل، وفيما يلي عرض لكافة قنوات الإنصال الرسمية بالوزارة:

رقم الضمان المطور الموحد 19911.

صفحة وزارة الموارد البشرية تويتر .

. منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

رابط التسجيل في الضمان المطور للعاطلين

أعلنت البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم نقل كافة الخدمات التي تخص نظام الضمان الاجتماعي الجديد إلى رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة، كما نوهت الوزارة على أن معاشات الضمان الاجتماعي القديمة لم تنقص أو تتوقف عن المستفيدين السابقين في حالة ثبوت حاجة المستفيد للدعم، ويطبق هذا القرار على الفترة الحالية أو بعد الانتهاء من انتقال المستفيد إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وجديرًا بالذكر توفر منصة الضمان الاجتماعي المطور كافة المستجدات حول طلبات التقديم على معاش الضمان المطور ومعرفة حالة الاستحقاق، كما توفر المنصة سهولة التواصل بين المستفيد والوزارة من خلال رقم الهاتف الجوال المسجل أو الإيميل المسجل للمستفيد، وتستهدف الوزارة من خلال إطلاق منصة الدعم والحماية الاجتماعية إمكانية التحقق من هوية المستخدم لضمان وحماية بيانات المستفيدين ومعلوماتهم الشخصية وحساباتهم البنكية المسجلة على المنصة.

الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

يمكن للمتقدم الاستعلام عن نتيجة الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور أو التحقق من أهلية الضمان المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الموارد البشرية الإلكتروني . انتقل إلى تبويب الضمان الاجتماعي. التوجه إلى خانة المعلقات. إذا وجدت بخانة المعلقات مبلغ مالي فهذا يعني أن المتقدم مستفيد من الدعم. يجب على المستفيد الانتظار حتى يتم إيداع معاش الضمان في حسابه البنكي المسجل. يقوم النظام بالتحقق من الحساب البنكي المسجل فيتم تعليق الدفعات كإجراء استثنائي.

متابعة شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أهم أسباب رفض طلب الحصول على الدعم المالي الخاص بمعاشات الضمان الجديدة، ففي حال عدم استحقاق المتقدم يمكن عليه مراجعة أسباب الرفض والتي قد تكون أحد الأسباب التالية:

في حال سجن المتقدم.

عدد المركبات التي لدي المتقدم.

إذا ثبت توافر عماله مهنيه واحده أو اكثر لدى صاحب الطلب.

يتم رفض الطلب إذا سافر المواطن خارج أراضي المملكة، وكانت إقامته خارج المملكة لأكثر من عام.

في حال ثبوت وجود عدد ٢ عاملة أو أكثر لدى الأسرة المتقدمة.

إذا كان الدخل الكلي للأسرة يفوق معاش الضمان الاجتماعي الجديد بكثير.

موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة طلبات المتقدمين باستمرار، كما تقوم الوزارة بالإعلان عن نتائج أهلية الضمان المطور بشكل تدريجي، ويتم إعلام المتقدم من خلال إرسال نتيجة الاستحقاق عبر رسالة نصية له على رقم الهاتف، ويمكن للمتقدمين الاعتراض على نتائج الأهلية في حال عدم الاستحقاق، أما في حال كانت النتيجة “مقبول نهائي” يتم إدراج اسم المتقدم ضمن المستفيدين من معاشات الضمان الجديدة، ويكون تاريخ نزول الضمان المطور في اليوم الأول من كل شهر بالتقويم الميلادي.

أما في ما يختص بحالات الاعتراض على نتائج الأهلية بالضمان المطور يتم دراسة الطلبات خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وفي حالة القبول يتم صرف المعاش للمتقدم بأثر رجعي بداية من الدفعة محل الاعتراض المقبول من لجنة التظلمات.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا بعد عرض ملامح نظام الضمان المطور 1443 في المملكة العربية السعودية مع كشف شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل ومواعيد التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وكيفية التقديم على الضمان المطور، وخطوات الاستعلام عن أهلية الضمان المطور، ورقم الضمان المطور الموحد.