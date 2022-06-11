خطوات إضافة تابع لحساب مواطن إلكترونياً

وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، نجحت في عام 2017 بإطلاق خدمة حساب مواطن الذي حقق الدعم المالي اللازم للأسر السعودية الأشد حاجة للدعم، من خلال صرف معونات بشكل شهري عبر تطبيق خطوات التسجيل في حساب مواطن بعد توافر الشروط اللازمة لذلك، وفي نفس السياق تم إطلاق خدمة جديدة وهي إمكانية إضافة أفراد جديدة للمستفيد الأصلي من الدعم الشهري، فمن المعروف أنه تم إيقاف فتح حسابات جديدة في مارس 2020 ولكن قرار إضافة تابعين زاد من عمليات البحث مؤخراً للتعرف على الألية المحددة لذلك والشروط الخاصة بها.

خطوات إضافة تابع لحساب مواطن

عبر البوابة الإلكترونية لحساب مواطن يتم إضافة تابع للمستفيد الأصلي من الدعم الشهري المقدم من المملكة العربية السعودية، في إطار تحقيق أهداف المملكة بالارتقاء بالمستوى المعيشي للسعوديين ومؤازرتهم في تحمل الظروف المعيشية مع الارتفاع في معدلات التضخم، وفيما يلي الخطوات الواجب اتباعها حتى يتم إضافة تابع لحساب مواطن بنجاح:-

يتم الانتقال إلى رابط بوابة حساب مواطن. يتم تسجيل الدخول عبر حساب المواطن الراغب في إضافة تابع. يجب الضغط على تفاصيل الطلب. إدخال كافة البيانات المطلوبة عن التابع والنقر على أيقونة إضافة تابع. بعد إدخال جميع المعلومات والبيانات المطلوبة يتم الضغط على حفظ البيانات.

شروط جديدة لاستحقاق الشخص المستقل لدعم حساب مواطن

وضعت الوزارة عدد من الضوابط الواجب تحقيقها لضمان وصول الدعم الشهري لمستحقيه، وتلك الشروط خاصة بالفرد المستقل والمستحق للحصول على الراتب الشهري المسجل بحساب مواطن، وهي توفير وثيقة رسمية تثبت الاستقلالية في السكن، فلا بد من توفير ما يلي:

توفير عبر منصة إيجار الإلكترونية عقد إيجار موحد خاص بالشخص المستقل.

صك خاص بامتلاك السكن (في حالة الامتلاك).

وثيقة توضح هل السكن جامعي أو تابع للكليات أو المعاهد العسكرية.

معايير استحقاق دعم حساب مواطن

يتوقف الاستحقاق على دخل الأسرة والتابعين بالحساب الخاص بهم وأعمارهم، وفيما يلي الشروط: