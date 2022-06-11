شروط نقل الكفالة بالسعودية ورسومها بعد التحديث 2022

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عمر شويل - جدة شروط نقل الكفالة ورسوم تجديد الإقامة من اكثر الأشياء التي تهم الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الحكومة في المملكة في الآونة الأخيرة على الاعتماد بشكل أكبر على الأيدي العاملة من الشباب السعودي، وهذا دفع الحكومة السعودية إلى رفع رسوم تجديد الإقامة للوافدين في المملكة وأيضا وقف نقل الكفالة لأكثر من مهنة يعمل بها الوافدين في المملكة العربية السعودية.

وجاء في قرار مجلس الوزراء السعودي الذي أعلنت عنه المملكة قبل عدة أشهر أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، مؤكدة أنه سيتم تحصيل رسوم المقابل المالي مقدما، وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية التابع لوزارة العمل السعودية.

حيث تحاول المملكة الحد من توسيع فجوة الحصول على عمل للشباب السعودي، حيث وصلت نسبة البطالة خلال العام الجاري إلى اعلي مستوياتها 12% ومن هنا بدأت السعودية إلى سعوده الكثير من المهن واقتصار العمل بها على السعوديين والسعوديات فقط، ونفى مصدر داخل الجوازات السعودية أن يكون هناك استثناءات لجنسيات معينة داخل المملكة العربية السعودية من نقل الكفالة ورسومها، حيث أن كل المقيمين في المملكة يطبق عليهم نفس القرارات المفروضة من قبل الحكومة السعودية.

وقد قامت المملكة العربية السعودية بزيادة أسعار تجديد الإقامة لبعض المهن إلي اكثر من 12 ألف ريال، بالإضافة إلي أن وصلت الرسوم مقابل المرافقين وتأشيرة الخروج والعودة إلي 12 ألف ريال لبعض المهن في السعودية.

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية شروط نقل الكفالة، أنه إمكانية نقل الكفالة للمقيمين والعاملين على أراضيهم بدون موافقة الكفيل نفسه وقد حددتها في ثلاثة شروط وهي كالتالي :

ووصل تجديد الإقامة لبعض المهن في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 12 ألف ريال كما ذكرنا من قبل، ووصل أيضا مجموع الرسوم المقابل المالي والمرافقين وتأشيرة الخروج والعودة إلى 12 ألف لبعض المهن في المملكة، وجاءت حسابات التكلفة استناداً لتطبيق رسوم المقابل المالي للعمالة الفائضة عن أعدد السعوديين في المنشآت، أو العمالة الأقل من السعوديين، حيث تطبّق في يوليو 2018، وتبدأ بـ 400 ريال شهرياً للفائضة، و300 ريال للأقل.

وينص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) 1980 على غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على رخصة عمل، وبذات الغرامة لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه·

وتعد المديرية العامة للجوازات هي قطاع يتبع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وتقدم خدمات الإقامة في المملكة والقدوم إليها والمغادرة منها منح رخص الإقامة للوافدين الذين يوجد ضرورة حصولهم على رخص الإقامة كالقادمين بقصد العمل.

ومن جانب اخر أصدرت مديرية الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية قرار يقضي بوقف نقل الكفالات في عدد من الوظائف والمهن ونشرت تغريده عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر. قالت: أنه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات وهناك حالات محددة للوافدين الراغبون لنقل الكفالة وتحويل المهن، وقد أصدرت وزارة العمل السعودية التابعة لوزارة الداخلية قرار يتضمن بوقف نقل الكفالة لبعض الوظائف وقد قامت بنشر تغريده علي حسابها الرسمي علي تويتر، وقالت فيه”انه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات ويوجد حالات محددة للوافدين الذين يرغبون في نقل الكفالة وتحويل المهن. وتسعى وزارة العمل إلى توفير كل الخدمات التي كانت تقدمها الوزارة بشكل روتيني ينجز بالوراق إلى تطويرها وتقديمها بشكل إلكتروني مبسط يسهل على المستفيدين في كافة أرجاء المملكة الوقت والجهد ومشقة العناء والذهاب إلى مكاتب الوزارة المختلفة لإنجاز متعلقاتهم، فأصبح الأمر الآن يتم بمنتهى السهولة الآن من مكتبك في العمل أو من على الجوال في أي مكان. واليكم الآن قائمة بالمهن التي يمنع نقل الكفالة فيها في المملكة العربية السعودية: كما أعلنت الجوازات قرار جديد أوضحت فيه بعض الأمور الهامة الخاصة بنقل الكفالة للعاملين في مهن محددة، وتسائل مواطن عبر الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات على ” تويتر ” قال فيه: ” أستاذي الكريم.. هل الزوجة تقدر تنقل كفالتها من زوجها إلى أبوها إذا كانت الإقامة منتهية؟ أتمنى الرد بارك الله فيكم “. وأكدت المديرية العامة للجوازات السعودية في ردها على سؤال المواطن، أنه تم منع نقل كفالة بعض المقيمين بالسعودية في حالات محددة، إذ يلزم سريان هوية مقيم لنقل الخدمات، وأكدت المديرية العامة للجوازات أن هناك فئة من المقيمين، يحق لهم تجديد بطاقات إقاماتهم (هوية مقيم) لأربع سنوات متتالية، دون دفع أي مقابل مالي لرسوم المرافقين، مع دفع رسم 500 ريال للسنة الواحدة.أي بمجموع 2000 ريال للسنوات الأربعة، حيث تُعفى هذه الفئة من رسوم المرافقين، في بند “الإقامة الدائمة”، بحسب نظام الإقامة في موقع الجوازات. وتم رفع رسوم العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالي يبلغ 500 ريال شهريا أي ما يعادل 6500 ريال سنويا وذلك من جميع منشآت القطاع الخاص، والتي يزيد فيها عدد العمالة الأجنبية عن العمالة السعودية. وقال القرار. أداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة.

المهندسين الذين تقل خبرتهم عن 5 سنوات.

طالب إلى سائق خاص.

مدير شؤون الموظفين.

مدير شؤون العمل والعمال في المنشآت.

مدير علاقات الأفراد.

اختصاصي شؤون الأفراد.

كاتب شؤون الأفراد.

كاتب توظيف.

كاتب شؤون موظفين.

كاتب الدوام.

كاتب استقبال عام.

كاتب الاستقبال الفندقي.

كاتب استقبال المرضى.

كاتب الشكاوى.

أمين الصندوق.

حارس أمن خاص.

المعقب.

الناسخ أو مصلح مفاتيح.

المخلص الجمركي.

العاملات في محلات بيع المستلزمات النسائية. المهن التي تم تأجيل سعودتها

وهذه المهن هي” سكرتير تنفيذي، سكرتير طبي، كاتب حسابات، مدير حسابات، مدير مبيعات، مدير حسابات، محاسب عام، صيدلي، أمين مستودع، بائعين، ممرض، مندوب مشتريات”، وتم تأجيل سعوده هذه المهن لحاجة المملكة العربية السعودية لها في وقتنا الحالي. وفي وقت سابق من العام الماضي 2018 أعلنت الحكومة السعودية في بيان رسمي لها أنها بصدد دراسة جدية لإلغاء نظام الكفيل من كافة قطاعات العمالة في المملكة واستحداث برنامج بديل يحل محل نظام الكفيل للحفاظ على كافة حقوق المملكة وأصحاب الأعمال وأيضا الوافدين للعمل في المملكة. كما قامت المديرية العامة للجوازات برفع رسوم العمالة الوافدة وذلك بتحصيل مبلغ مالي يبلغ 500 ريال شهريا أي ما يعادل 6000ريال سنويا وذلك من جميع منشآت القطاع الخاص التي يفوق فيها عدد الوافدين عن عدد السعوديين، ونص قرار مجلس الوزراء السعودي على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة على أن يكون تحصيل المقابل المالى مقدما وبشكل سنوى لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية. نقل الكفالة دون موافقة الكفيل و بخصوص هذا الأمر يمكن أن يتم بمنتهى البساطة يتمكن أي فرد مقيم أو موظف وافد بنقل كفالته من خلال الخطوات التالية وهي أن لا يقوم الكفيل بدفع مستحقات المكفولة في خلال فترة الـ 3 شهور السابقة، وهنا يحق للموظف الوافد نقل الكفالة بدون الرجوع لصاحب العمل، حيث أتاحت وزارة العمل ذلك الشرط من أجل التسهيل على جميع المواطنين من أجل نقل الخدمات لكافة المؤسسات والمنشآت إلكترونيا. ملحوظة: أن عملية نقل الكفالة تخضع إلى عدة ضوابط وشروط يتم إقرارها وزارياً بأنه لا يتم النظر للمهنة الأساسية التي من المفترض أن يعمل بها العامل والتي تناسب مؤهله العلمي، ولكن يتم النظر لمهنته الحالية التي يعمل بها، والشروط الواجب استيفائها من أجل إتمام إجراءات نقل الكفالة. رسوم استقدام الزيارات العائلية

تلك الرسوم تخص الزيارات العائلية للمقيمين وقد وصلت بعد آخر قرار لنحو 2000 ريال سعودي رسوم حكومية وأيضا نحو 2000 ريال رسوم دخول إلى المملكة وتدفع فقط مرة واحدة عند دخول السعودية وبذلك يصبح إجمالي المبلغ 4000 ريال سعودي وليس 2000 ويتم إبعاد من دفع هذه الرسوم من قام بأداء الحج والعمرة للمرة الأولى. يذكر أن ينص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) 1980 على غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على رخصة عمل، وبذات الغرامة لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه· و جاء هذا بهدف توفير مليار ريال سعودي مع نهاية كل عام، وتم زيادة رسوم المرافقين مع بداية عام 2018، وهذا يأتي ضمن رؤية 2030 التي تسعي فيها الحكومة السعودية برعاية الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان التقدم نحو الريادة ومواكبة التطوير التكنولوجي الذي اصبح من الأسسيات الهامة لبناء دولة حديثة.

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