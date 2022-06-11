نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جرير ايفون ١٣ برو ماكس‎‎ أقساط والوثائق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى عملاء مكتبة جرير إلى الحصول على بطاقات الخصم من أجل شراء الأجهزة الذكية بأسعار أقل من المعتاد، وقد وفرت المكتبة طريقة جرير ايفون ١٣ برو ماكس‎‎ أقساط لمن لم يستطيع الحصول على البطاقة من أجل شراء ايفون 13 برو ماكس الجديد في السعودية، ومن أجل الانضمام إلى العروض لا بد من معرفة ما هي شروط أقساط جرير ايفون 13 وقد أكدت المكتبة على وجود تسهيلات متنوعة منها مكتبة جرير حساب الأقساط عبر الأداة الإلكترونية، وأطلقت مميزات تقسيط جرير ايفون 13.

جرير ايفون ١٣ برو ماكس‎‎ أقساط

هناك ثلاث خطوات فقط يتم الاعتماد عليها من أجل الاشتراك في جرير ايفون ١٣ برو ماكس‎‎ أقساط للعملاء المقيمين والمواطنين وهي عبارة عن تعبئة الاستمارة الإلكترونية المقدمة عن طريق الجهات المتعاونة وهي كما يلي:

الدخول إلى منصة مكتبة جرير الإلكترونية.

ينبغي الحرص على أخذ جولة سريعة في خدمة تقسيط المشتريات للتعرف على الشروط والمميزات الخاصة بالخدمة.

يليها استخدام النموذج الإلكتروني وكتابة اسم المتقدم رباعي وتاريخ الميلاد وعنوان البريد الإلكتروني وأيضًا رقم الجوال.

اختيار تبويب إرسال، ومن يحصل على الطلب هي شركة كوارا وتقوم بمراجعته والرد على المستفيد في دقائق قليلة.

مميزات ايفون 13 برو Max تقسيط

بعد تعاون المكتبة مع الشركة لإطلاق خدمات التقسيط تم الإعلان عن أهم المميزات عند الاشتراك، فأولى تلك المميزات الحصول على تقسيط بدون مقدم لجميع الجوالات، كما أن التمويل بأقصى قيمة 30 ألف ريال سعودي، ويُمنح العميل على حق السداد على مدار ثلاث سنوات لأن التقسيط متوافق مع الأحكام الإسلامية وعند تسجيل الطلب وتقديم الأوراق تتم الموافقة في الحال.

الوثائق المطلوبة لتقسيط جوال ايفون 13 برو Max

الاشتراك في تقسيط المشتريات لدى مكتبة جرير يتطلب تقديم شهادة التعريف بالراتب سواء كان المتقدم سعودي أو وافد، مُدرج به الحالة الوظيفية وفترة الخدمة والراتب، ويتم تقديم نسخة ضوئية مصورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المدة وأخرى صورة من هوية مقيم معتمدة وسارية المدة أيضًا، وينبغي تقديم كشف من الحساب البنكي إلى المكتبة يحتوي على رقم الآيبان.