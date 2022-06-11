خطوات التسجيل في إحسان كمحتاج للحصول علي الدعم الشهري 1443

منصة إحسان الإلكترونية هي واحدة من أشهر المنصات الإلكترونية المجانية الخاصة بممارسة الأعمال الخيرية داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الخدمات والمساعدات للعديد من الأشخاص والجهات، هذا بالإضافة إلى أنها تستقبل كافة أنواع الدعم المقدم من رجال الأعمال خاصة الدعم المقدم من خادم الحرمين الشريفين، لذلك يبحث الكثير من المتعثرين ماديًا عن منصة إحسان لتسديد الديون وتقديم طلب للحصول على الدعم المادي.

خطوات التسجيل في إحسان كمحتاج

قامت منصة إحسان الإلكترونية بطرح رابط إلكتروني يسهل الاستفادة من الخدمات المطروحة على المنصة، كما يتم من خلاله استقبال التبرعات ومعرفة أماكن الجهات الخيرية ودعمها وتقديم يد العون والمساعدة لها دون التعامل المباشر مع الفقراء أو المحتاجين، كما تحرص منصة إحسان على توصيل التبرعات إلى الجهات الأكثر استحقاقًا من الفقراء والمحتاجين والغارمين وتسديد ديون المديونين داخل المملكة العربية السعودية وتحسين مستواهم المعيشي.، حيث يحق لأي شخص التسجيل كمحتاج في منصة إحسان الإلكترونية وذلك للحصول على المساعدة المرغوب فيها، فقد يعتبر التسجيل من الأمور السهلة الميسرة وتتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة إحسان.

سوف تظهر نافذه قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

الضغط على تسجيل جديد، وكتابه اسم المستخدم.

كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالشخص ويشترط أن يكون فعال.

كتابة رقم الهاتف مع إعادة كتابة كود التحقق المرسل على الهاتف الجوال.

تحديد التسجيل كشخص مستفيد.

الضغط على إنشاء حساب جديد.

شروط التسجيل في منصة إحسان الخيرية

يمكن التسجيل في المنصة كمتبرع وتفعيل الحساب الخاص به لمتابعة المشروعات والحالات التي تدعمهم منصة إحسان، حيث يمكن الدخول الي الصفحة الرئيسية والاستعلام عن التسجيل كمتبرع.

هناك عدة شروط يجب توافرها حتى يتم نجاح التسجيل في منصة إحسان الخيرية، ومن أهم تلك الشروط ما يلي: