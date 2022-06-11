نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط تجديد رخصة البلدية منصة بلدي 2022 مع الخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصصت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية رابط إلكترونياً لتجديد رخصة البلدية عبر منصة بلدي، حيث عبر تطبيق عدد من الخطوات يتم تجديد رخصة البلدية في أسرع وقت وبأقل مجهود، وقد أوضحت الوزارة الشروط الواجب توافرها حتى يتم تحديث الرخصة للمحال التجارية بالمملكة، وتعتبر تلك الخدمة واحدة من بين العديد من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين عبر منصة بلدي، حيث من خلالها يتم الاستعلام عن كافة الرخص الخاصة بالإنشاءات وفتح المحال التجارية، وفيما يلي نوضح خطوات تجديد رخصة البلدية خطوة بخطوة.

خطوات تجديد رخصة البلدية عبر منصة بلدي الإلكترونية

في إطار اتجاه مؤسسات المملكة للتحول الرقمي تحقيقاً لأهداف السعودية بحلول 2030م، تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية إمكانية تحديث الرخصة من خلال شبكة الإنترنت عبر تطبيق الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط منصة بلدي الإلكترونية. الانتقال لتبويب الخدمات رخص الأنشطة التجارية. الضغط على تجديد رخصة. إدخال كافة البيانات والتفاصيل عن المحل التجاري الخاص بتجديد رخصته. إدخال بيانات صاحب الرخصة في الأماكن المحددة لها. إرفاق الأوراق الرسمية المطلوبة. النقر على تأكيد الطلب.

يجب اتباع الخطوات السابقة واستخدام وسيلة الدفع المتاحة عبر الموقع لسداد الرسوم المستحقة الخاصة بتحديث الرخصة، مع تحديد المدة الزمنية الخاصة بالتحديث.

شروط تحديث رخصة البلدية عبر موقع بلدي

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الشروط اللازمة حتى يتم الموافقة على طلب تحديث الرخصة، وهي كما يلي:

التزام المحل التجاري بتطبيق كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

وجود بريد خاص بالمحل التجاري.

أن تبلغ مساحة المحل 150 متر مربع فأكثر.

أن تكون السلع والخدمات المتوفرة داخل المحل التجاري مرخصة من قبل المملكة.

طريقة إلغاء رخصة البلدية

الانتقال إلى منصة بلدي عبر شبكة الإنترنت. يتم تسجيل الدخول عبر منفذ منصة أبشر. النقر على خدمات الرخص المهنية. من بين الخدمات المتاحة يتم النقر على خدمة إلغاء الرخصة المهنية. إدخال البيانات المطلوبة في الأماكن المحددة لها. النقر على تأكيد الطلب وإرساله.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن زيارة المنصة في حالة الاستفسار عن أن شيء خاص بالمحال التجارية والإنشاءات والحصول على رخصة أو تجديد أو غيرها من الخدمات بدلاً من التوجه إلى أحد فروع البلدية.