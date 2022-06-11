نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر الجوازات تاريخ انتهاء الإقامة 1443 واستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر الجوازات تاريخ انتهاء الإقامة هي أحد الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الداخلية السعودية ، ومن بين الخدمات الكثيرة التي تقدمها بوابة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة خدمة الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة وذلك من اجل التعرف على موعد انتهاء الإقامة النهائي، من أجل القدرة على تجديدها في الوقت المناسب ودون أن تتخذ ضد المقيم إي من الإجراءات القانونية، ومتابعة صلاحية الإقامة لوافد عبر البوابة الإلكترونية بوزارة الداخلية توفر على المواطنين عناء القيام بالإجراءات الروتينية المعهودة، واختصار الوقت والجهد المبذول بغرض استعلام عن انتهاء الإقامة ومدة الصلاحية للإقامة السعودية وميعاد تجديدها المحدد.

شروط المغادرة لغير المواطنين

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم في ظل الأزمة العالمية لوباء كرونا، شرط المغادرة لغير المواطنين، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات. وقالت الجوازات، في تغريده عبر حسابها في “تويتر”، ردا على استفسار جاء فيه: “لدي عاملة منزلية ترغب بالعودة إلى بلدها هل يمكنها ذلك؟ أرجو الرد” . وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها: “‏‎‎فيما يخص المغادرة لغير المواطنين فإنه في حال قبول البلد المطلوب المغادرة لها فإن المديرية العامة للجوازات لا تمنع من المغادرة”.

يشار إلى أن المملكة كانت قد اتخذت إجراءات مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، منها تعليق الدراسة وتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا، وتعليق العمل بالبصمة في العديد من المؤسسات، وتعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعين، كما شدَّدت وزارة الصحة على جميع القادمين من خارج المملكة الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 14 يومًا من تاريخ دخول المملكة.

وقد يسرت وسهلت منصة ابشر الإلكترونية على ملايين السعوديين والمغتربين الكثير من الوقت والجهد الذين كانوا يقضونه في الانتظار في الطوابير المزدحمة، فالآن تستطيع أن تستعلم عن الخدمة التي تريدها في وقت قصير لا يتعدى 10 دقيقة عبر زيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر واتباع الخطوات السابقة.

وقد شهدت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة أعادة هيكلة للعديد من الخدمات الإلكترونية والتي أصبحت محض اهتمام من الحكومة السعودية وأصبحت تقوم بتقديم العديد من الخدمات إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني ، وأصبحت المواطن السعودي أو المغترب يحصل على الخدمات بكل سهولة ويسر عن ما سبق ، ومن اهم هذه الخدمات هي خدمات المقيمين والتي تم أعادة هيكلتها لتصبح خدمة إلكترونية هي معرفة صلاحية الإقامة برقم الجواز أو رقم الحدود عبر موقع ابشر دون الحاجة للذهاب لأي مكان.

يذكر أن نسبة كبيرة من المقيمين في المملكة العربية السعودية يعانون من مشكلة انتهاء الإقامة دون علم لديهم وهذا يضعهم تحت المساءلة القانونية، وتقدم بوابة أبشر الجوازات عدد من الخدمات الأخرى منها الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وغيرها من الخدمات الأخري.

أبشر الجوازات الاستعلام عن انتهاء الإقامة برقم الإقامة

يجب أن يكون المقيم مشترك في موقع ابشر الجوازات ويمتلك حساب شخصي على الموقع حتي يستطيع الاستفادة من خدمات الاستعلام الإلكترونية، ولا يعرف بعض المقيمين المغتربين في المملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن انتهاء الإقامة إلكترونيا بكل سهولة والكثير من الخدمات التي تخص المقيمين في المملكة مثل الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة، لهذا سوف نشرح كيفية الحصول على تفاصيل الإقامة الخاصة بكم بكل سهولة الآن من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أبشر الجوازات.

وتستطيع الآن أن تقوم بتحميل تطبيق أبشر من خلال متجر جوجل بلاي، وعند تحميله وتثبيته على هاتفك الذكي تستطيع أن تستفيد من جميع الخدمات التي يوفرها الموقع الإلكتروني الرئيسي، وسيكون من السهل عليك الاستفادة من خدمات بوابة أبشر في أي مكان في المملكة العربية السعودية، وتحصل على الخدمة في ثوان قليلة، والجدير بالذكر أن التطبيق يمكن تحميله مجانًا، ويعمل معك ويقوم بتوفير كافة الخدمات التي تريدها في حال كان لديك حساب مفعل من بوابة أبشر الإلكترونية.

أبشر الجوازات تاريخ انتهاء الإقامة

وناشدت وزارة الداخلية السعودية كافة المقيمين والوافدين إلى المملكة بسرعة الاستعلام عن صلاحية الإقامة لمعرفة حالتها سواء منتهية أو صالحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديدها، وكانت الجوازات السعودية قد قدمت إجراءات لمجهولي الهوية لمنحهم أوراق ثبوتية.

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية أبشر الجوازات .

. اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

اضغط على اختيار الجوازات من القائمة الجانبية من الاستعلامات الإلكترونية.

اختيار الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

ادخل رقم الإقامة والرمز المرئي الظاهر أمامنا، ثم نقوم بالضغط على عرض.

وخدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للوافدين والمقيمين في المملكة للعمل وكذلك فهي تقدم الخدمة لكفلاء هؤلاء الوافدين وفى خدمة استعلام عن صلاحية اقامة يتم توضيح كافة البيانات الخاصة بالوافد من تاريخ انتهاء الإقامة وهل الإقامة سارية المفعول أم تحتاج إلى تجديد وأيضا من خلال الموقع يمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين.

رسوم تجديد الإقامة

الدخول على موقع مصرف الراجحي قم باختيار قائمة المدفوعات.

ثم اختيار خدمة السداد.

ستظهر لك في هذه الخطوة اختيارات عليك الضغط على خانة المدفوعات الحكومية.

ثم اختيار خدمات المقيمين.

وتأتي خطوة الدفع.

ثم اختيار نوع الطلب فاضغط على تجديد الإقامة.

وفي هذه الخطوة عليك إدخال رقم الإقامة، والمدة التي ترغب فيها.

ثم تقوم بالضغط على كلمة استمرار.

أعلنت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، عن تنفيذ ألية جديدة لتجديد الإقامة بالإضافة إلى رخص العمل في هذه الفقرة سنوضح لكم ألية تلك الرسوم، يمكن لصاحب العمل من خلال الاستعانة به تلك الألية الجديدة من تجديد رخصة العمل للعمالة التي تعمل لديه، وتجديد الإقامة.

كيفية الاستعلام عن صدور تأشيرة خروج وعودة

وحذرت الحكومة السعودية من أن وزارة الداخلية ستقوم بترحيل الوافد الذي يتعدى الثلاث مرات في التأخر عي تجديد إقامته وتنتهي مدة صلاحيتها، وعلى صعيد اخر نجد أن المملكة قد سهلت في إجراءات غير مسبوقة بتأسيس منصة أبشر لتسهيل المعاملات على الوافدين، وهذا الأمر يأتي ضمن حملة المملكة وطن بلا مخالفات والتي تتبنها وزارة الداخلية.

ويوجد العديد من الطرق المختلفة، والتي يتم من خلالها الاستعلام عن صدور التأشيرة الخاصة بالخروج والعودة، وذلك لأن وزارة الداخلية السعودية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة، والتي يمكن من خلالها التعرف على صدور تأشيرة الخروج والعودة بمنتهى البساطة، مع توفير الوقت والجهد.

خدمات وزارة الداخلية في السعودية

وعمل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية على تقديم خدمات مميزة لكل من ( المواطنون والمقيمون ) ممثله في الآتي :

خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة

الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج

الاستعلام العام عن البصمة

الاستعلام عن وصول العمالة

استعلام عن تأمين مقيم – نظام أبشر

استعلام عام عن حالة تأشيرة خروج وعودة

حجز موعد في الجوازات

وتهدف الحكومة السعودية إلى تطوير كافة الخدمات التي توجه للمواطن السعودي أو المغترب المقيم على الأراضي السعودية والعمل على تطبيق كل ما هو جديد من أجل رؤية المملكة 2030 حيث تسعى المملكة بدورها توفير كافة الخدمات الإلكترونية المختلفة عبر وزارة الداخلية السعودية،ومن بين الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الداخلية أيضا خدمة استخراج تأشيرة الخروج والعودة أون لاين هذا فضلا عن خدمة أبشر الجوازات تاريخ انتهاء الإقامة وغيرها من الخدمات الأخرى.

أما بخصوص الزيارة العائلية أكدت المديرية العامة للجوازات، أن وجود التأمين الصحي شرط ومطلب أساسي لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية، جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال وجهه مقيم يمني عبر الحساب الرسمي للمديرية قال فيه “كيف يتم تمديد تأشيرة الزيارة العائلية، وهل هناك قرارات خاصة باليمنيين؟”.

وأجابت الجوازات بتغريده عبر حسابها الرسمي قالت خلالها: “يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة لتتمكن من إتمام الإجراء”.

وقد دشنت وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني أن وزارة الداخلية تقدم جميع خدماتها المتاحة من أجل خدمة المواطنين والمقيمين بالأراضي السعودية، ومنها حقه في الاستعلام عن الإقامة حتى يتحقق المقيم من صلاحية إقامته، ولا يعرض نفسه لغرامة التأخير، حيث على المقيمين ضرورة تجديد الإقامة من خلال خدمات أبشر للجوازات، تلك الخدمة المتطورة الإلكترونية.

استعلام عن تاريخ نفاذ الإقامة السعودية

للتعرف على تاريخ نفاذ الإقامة في المملكة عليك في البداية الدخول على الموقع الرئيسي لوزارة الداخلية السعودية الموجود اعلي المقالة والدخول على قسم الاستعلامات واختيار قسم الجوازات وبعد ذالك خدمة الاستعلام عن الإقامة بعد ذلك الضغط على كلمة استكشاف وسوف تظهر لك كل البيانات الخاصة بالإقامة

خطوات الاستعلام عن تاريخ نفاذ الإقامة

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن صلاحية الإقامة يمكن أن تقوم بها من خلال زيارة المؤسسات والإدارات الخاصة بالجوازات بالمملكة، ولكن إن كنت ترغب في الاستعلام عن موعد انتهاء إقامة وافد من خلال الإنترنت فيمكن أن تحصل على هذه الخدمة من خلال زيارة بوابة أبشر الإلكترونية والتي تعتبر من اهم المواقع الإلكترونية التي تضم الكثير من الخدمات، أبشر الجوازات تاريخ انتهاء الإقامة وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرئيسي لوزارة الداخلية السعودية.

اضغط على الاستعلامات الإلكترونية.

اختر خدمة الاستعلام عن إقامة وقم بملء المعلومات المطلوبة.

بمجرد انتهائك من كتابة بياناتك من رقم اقامة وغيره ستظهر لك كل البيانات التي تريدها بخصوص إقامتك .

الاستعلام عن وافد من خلال مكتب العمل

تطبق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية مبدأ الحكومة الإلكترونية في ظل التقدم التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، لذلك أصبحت جميع الخدمات تنجز عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، لتسهل وتوفر المال والجهد وعناء الانتظار في المكاتب الحكومية على وافديها، اتبع الخطوات التالية للاستعلام عن إقامة وافد:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتسجل بيانات الدخول. اختر من الخدمات الإلكترونية الاستعلامات واختر الاستعلام عن موظف وافد. املأ البيانات المطلوبة من رقم الجواز أو رقم الإقامة أو رقم الحدود، واختر جنسية الوافد. وأنقر على بحث.

السلطات السعودية متمثلة في مديرية الجوازات السعودية تناشد جميع المواطنين والمقيمين بعدم التهاون في تأخير تجديد الاقامة وذلك حتي لا يتعرض صاحبها للمسائلة القانونية بسبب تأخر تجديدها، لذلك يجب علي كل شخص مقيم أو وافد اتباع خطوات التحقق من صلاحية الإقامة وافد، كما شرحنا لحضراتكم بعالية وذلك لكي يتعرف احد لدفع الغرامات المالية الكبيرة.

وتهدف الحكومة السعودية إلى تطوير كافة الخدمات التي توجه للمواطن السعودي أو المغترب المقيم على الأراضي السعودية والعمل على تطبيق كل ما هو جديد من أجل رؤية المملكة 2030 حيث تسعى المملكة بدورها توفير كافة الخدمات الإلكترونية المختلفة في جميع الوزارات، وهذا كله يأتي برعاية وأشراف صاحب السمو الملكي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأيضا ولي العهد ونائب رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان الذي دائما ما يسعى إلى خلق فرص حقيقية لتطور كافة قطاعات الحكومة وجعلها تعمل بطريقة إلكترونية لمواكبة العصر.