طريقة تحديث التأهيل الشامل “برقم المستفيد” استعلام طلب إعانة اليتم وذوي الإعاقة hrsd.gov.sa

طريقة تحديث التأهيل الشامل برقم المستفيد والرقم المدني للمستفيدين من خدمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمعاقين والايتام، حيث تخص الوزارة تلك الفئة من غير القادرين من المجتمع السعودي برابط خاص للتسجيل بهم وشروط خاصة للقبول والتسجيل، وتولي المملكة العربية السعودية الاهتمام بمواطنيها وخاصة الفئات الفقيرة وغير القادرة، وتقوم بتحديث منظومة الدعم باستمرار وكذلك تحديث قاعدة بيانات المستفيدين لضمان الاستمرار في شروط الاستحقاق وبالتالي تستمر الإعانة الشهري في الصرف لهم بالمواعيد المقررة.

طريقة تحديث التأهيل الشامل “برقم المستفيد” استعلام طلب إعانة اليتم وذوي الإعاقة

تختص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديم الإعانات والمعاشات الشهرية والمساعدات لغير القادرين من ابناء المجتمع، حيث أطلقت رابط الضمان المطور الجديد لتسجيل فئات أكبر من الشعب السعودي، حيث تم شمول فئات المطلقات والمهجورات في دعم الوزارة الجديد، كما تم ضم فئة الموظفين أصحاب الحد الأدنى للدخل اقل من 550 ريال للفرد و1100 ريال لرب الاسرة، رجل أو امرأة، بينما يستمر التحديث في منظومة التأهيل الشامل على النظام القديم والاستحقاقات القديمة تيسيرا على تلك الفئة.

شروط تسجيل التأهيل الشامل

يكون صاحب الطلب من الجنسية السعودية.

شرط الإقامة المستمرة في المملكة من أهم الشروط الاستحقاق التأهيل الشامل.

يكون صاحب الطلب من الفئات المستحقة لراتب إعانة الضمان الاجتماعي (المعاقين – الايتام).

يجب أن يتم تقرير طبي من أحد المشافي الحكومية المعتمدة بالحالة الصحية للمعاقين.

يتم تحديد نوع الإعاقة (دائمة – مؤقتة).

يجب أن يكون من فئة غير القادرين ولا يكون له أملاك عقارية أو زراعية أو سيارات أو غيرها.

يكون صاحب الطلب لديه بيانات حديثة على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحديث بيانات التأهيل الشامل

يجب أن يقوم صاحب الطلب بالدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في “خدمة الإعانة المالية لذوي ذوي الإعاقات “. يقوم صاحب الطلب باختيار أيقونة “بدء الخدمة”. يتم الدخول على صفحة البيانات الشخصية. يكون عليه تقديم التقارير الأحدث من خلال خدمة “المرفقات” في صفحته الشخصية. يتم تغيير ما يلزم والتأكد من صحة رقم الهاتف ورقم الغيبان المصرفي الحديث والعنوان. يجب حفظ البيانات ثم الإرسال. يقوم صاحب الطلب بالحصول على رقم الطلب.

وزارة الموارد البشرية ودورها في النهوض بالمجتمع السعودي

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، والتأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية ورباب البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية تجاه مواطنيها.

تحديث التأهيل الشامل “برقم المستفيد”

كيفية الاستعلام عن طلب إعانة