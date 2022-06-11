نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم شكوى للديوان الملكي شكوي عامة وطلب شخصي وأقام الاتصال السريعة في المقال التالي

وفر الديوان الملكي الموجود في المملكة العربية السعودية عدة طرق لتقديم شكوى بخصوص أي أمر يتعلق بتعامل مع الديوان الملكي بشكل عام أو مع إحدى موظفيه، فتقديم الشكاوى تعد خدمة إلكترونية من أهم خدمات الديوان الملكي التي تمكن المواطن من تقديم الشكاوى الشخصية للمقام الأول في المملكة العربية السعودية عن أي تقصير للنظر إليها. خطوات تقديم شكوى الديوان الملكي من خلال الموقع الإلكتروني تعد خطوات تقديم شكوي الي الديوان الملكي سهلة لجميع المواطن، وهي كالأتي: القيام بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الملكي.

تسجيل الدخول يتم من خلال استخدام الرقم الموحد للديوان الملكي.

سوف تظهر خيار شكاوى القيام بالضغط عليه .

سوف يظهر نموذج خاص بشكوى القيام بكتابته .

يوجد أسفل النموذج كلمة إرسال شكوى القيام بالضغط عليها ويفضل متابعة الشكاوى من وقت إلى آخر لمتابعة أي جديد يحدث بها. إرسال برقية للديوان الملكي يمكن إرسال برقية للديوان الملكي من خلال استخدام البريد الممتاز الذي أصبح متوفر بجميع أنحاء المملكة.

البرقية تستغرق يوم واحد باستخدام البريد الممتاز في الوصول إلى للديوان الملكي.

إذا كان الشخص يقوم بإرسال برقية إلى الديوان خارج نطاق المملكة يتم دفع رسوم ٦٠ ريال سعودي وتسلم خلال يومين فقط.

متاح من خلال البريد الممتاز إرسال برقية مستعجلة تصل إلى الديوان خلال ٦ ساعات فقط في حين أنه يتم حساب الكلمة بريال سعودي .

بخصوص البرقيات الغير متعلقة بشكاوى ولكن متعلقة بعمليات إنقاذ أرواح سواء كانت مريضة أو متعلقة بأمر القصاص البرقية إلى الديوان من حيث الكلفة لا تطبق عليها ومن حيث إرسالها بشكل عاجل يتم إرسالها بأقصى شكل. أرقام التواصل مع الديوان الملكي يمكن التواصل مع الديوان من خلال الدخول إلى الديوان الملكي باستخدام الموقع الإلكتروني.

متاح أيضا من خلال الاتصال من أي مكان من السعودية على الرقم 800400000.

وتم تعيين رقم موحد يتم استخدامه من قبل الأشخاص الغير متواجدين داخل حدود المملكة 920030003.

بخصوص الرقم الموحد لجميع المواطنين السعوديين متاح أيضا 920022220. البرقيات التي ترسل إلى الديوان الملكي باستخدام البريد الممتاز جميع أنواع البرقيات يفضل أن تكون وجيزة وفي نفس الوقت وافيه.

طلب منحة ارض مجانية من الديوان الملكي.

متاح إرسال برقيات خاصة بطلبات العلاج أو إنقاذ الأرواح وأشخاص تم الحكم بتنفيذ القصاص عليهم.

برقية إنقاذ الممتلكات.

برقيات الشئون الإدارية.

برقية الحق العام.

متاح إرسال أي مواطن سعودي أي برقية تحتوي على أمر عاجل ومهم بالنسبة إليه ويعد مهم أيضا في نظر المستخدمين. عمر شويل - جدة كيفية تقديم شكوى للديوان الملكي شكوي عامة وطلب شخصي وأقام الاتصال السريعة - ثقفني

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