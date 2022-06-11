برنامج دعم الإيجار ejar.sa شروط الاستفادة من البرنامج الاجتماعي لاستحقاقات دعم الإيجارات

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عمر شويل - جدة برنامج دعم الإيجار ejar.sa والذي تم إطلاقه مؤخرا لتقديم المساعدة والمعونة لغير القادرين على سداد الإيجارات الشهرية للمنازل، للذين يستفيدوا من الضمان الاجتماعي ليتم تقديم مبالغ تساعد في سداد لإيجار أو سداد الإيجارات المتأخرة على المتعثرين، حيث يرغب المتعثرين في البحث عن سبل وطرق المساعدة في هذا التعثر ليتم الاستمرار في المسكن ومتابعة خطط المملكة لمساعدتهم حسب البرامج الاجتماعية التي تقوم المملكة بإطلاقها لمساعدة المحتاجين من ابناء المملكة.

برنامج دعم الإيجار ejar.sa شروط الاستفادة من البرنامج الاجتماعي

يتم تقديم العديد من البرامج الاجتماعية بالمملكة لتقديم يد العون للمحتاجين، حيث حدثت العديد من التغيرات في المجتمع السعودي وحياته والتي كان منها رفع الدعم عن عدد من السلع والخدمات بما أدى إلى تراجع في بعض فرص العمل للعمال الفقراء، كما تم رفع إسعار المحروقات بما اصبح عبء على الأسر الفقيرة، وقامت المملكة بالتوازي بإطلاق البرامج الاجتماعية لمساعدة تلك الطبقات بإطلاق التسجيل الإلكتروني بالبرامج التي تقوم بالمساعدة في الراتب الشهري او توفير راتب لمن ليس لديهم دخل على الإطلاق.

برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم المحتاجين

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق برنامج الضمان المطور الجديد لتسجيل غير القادرين من أصحاب الدخل المنخفض أو الذين لا دخل لهم، وخاصة النساء من المطلقات والأرامل والمتروكات والشيوخ، وذلك بتوفير راتب شهري لهم، ويكون هنالك أيضا عدد من البرامج التي توفرها الوزارة، وهي برنامج دعم الكهرباء وبرنامج دعم الإيجارات، وذلك لمساعدة غير القادرين على السداد، بينما تقوم وزارة الإسكان بوضع خطة 2030 للقضاء على الإيجار لغير القادرين، لتوفير شقق يتملكها المواطنين بأكر من 85% منهم حتى هذا العام.

شروط التسجيل ببرنامج دعم الإيجارات

يجب أن يكون المتقدم بالطلب من الممولين ببرامج المساعدات الحكومية.

يكون العقد المراد الدعم عليه مسجلا وموثق داخل شبكة الإيجارات.

يتم صدور حكم ضده من قاضي المنطقة بخصوص التأخير.

يقوم بالحصول على نوع الدعم المطلوب من منطقته.

كيفية التسجيل في برنامج الوزارة الاجتماعي

يتم الدخول مباشرة على رابط تسجيل برنامج دعم الايجار يقوم المستخدم بالبحث عن كلمة “الرابط” داخل الصفحة ويقوم بالضغط عليها. تفتح له نافذة التسجيل. يقوم بتسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الأمر ورمز التحقق. ثم يبدأ البحث لاستكمال التسجيل.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية ممثلة في وزارة الموارد البشرية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، والتأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية ورباب البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية تجاه مواطنيها.

ويأتي البرنامج ضمن برنامج الحكومة ووزارة الإسكان بالمملكة للتيسير على المتعثرين كما يتم تقديم العديد من فرص التمويل لمشروعات الحصول على شقق خاصة ومنازل بشروط سداد ميسرة.