نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن طلب حج لمنتسبي وزارة الدفاع 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن طلب حج، فقد وفرت وزارة الدفاع في المملكة العربية السُّعُودية خدمة أداء فريضة الحج لجميع الأفراد المنتسبين لدي وزارة الدفاع، وقد أشارات الوزارة إلى توفير خدمة التسجيل في الحج بشكل إلكتروني لمن يرغب من الأفراد العاملين لديها في أداء مناسك الحج خلال العام الجاري، كما وضحت الوزارة بأن التقديم سوف يكون وفق عدد من الشروط التي يجب توفرها خلال التسجيل في الحج، علاوة علي ذلك إلى أن اختيار الأفراد المقبولين سوف يكون بواسطة لجان متخصصة ذات خبرة تعمل علي تحديد الأشخاص الأنسب والأحق بالتقديم علي مقاعد الحج المخصصة من جانب الوزارة، وسوف نوضح لكم عن طريقة خطوات إلكترونية طريقة الاستعلام عن طلب حج.

الاستعلام عن طلب حج

يمكن الاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج من قسم الخِدْمَات الإلكترونية بموقع وزارة الدفاع، وقد تم تحديد خطوات الاستعلام الذي تتم كالتالي:

يجب الدخول إلى منصة وزارة الحج من الرابط التالي: حالة الحجز لتصريح الحج.

يجب أن يتم إدخال رَقَم الحجز أو إدخال رَقَم الهُوِيَّة الوطنية في المكان المخصص لذلك.

النقر علي تبويب استعلام.

تقوم المنصة بعرض جميع التفاصيل الخاصة بحالة الحجز الذي تمت عبر منصة الوزارة.

وقد وضحت الوزارة بأن هذه الخدمة تتيح للمستفيد الاستعلام عن تفاصيل الحجز الخاص به وفق برنامَج الحج الداخلي الذي تحدده الوزارة، والمستفيدين من هذه الخدمة كل من المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السُّعُودية، وفق مع تحدده الإدارة العامة لحجاج الداخل.

اشتراطات التقديم بحج وزارة الدفاع

كانت وزارة الدفاع قد وضعت بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع الأشخاص التابعين لوزارة الدفاع والذين لديهم رغبة في أداء مناسك الحج خلال العام الجاري، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي: