الحد الأدنى لاستحقاق المعاش في الضمان الاجتماعي وشروط التسجيل

الحد الأدنى لاستحقاق المعاش الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في السعودية، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى وصول الدعم لأكبر عدد من المستحقين في كافة أنحاء المملكة، وذلك بتقديم العديد من برامج الدعم المختلفة والمتنوعة، لذا قامت بتطوير برنامج الضمان الاجتماعي الذي يستفيد منه ملايين الأفراد، ليحل مكانه برنامج الضمان الاجتماعي المطور وهو ذاته الضمان الاجتماعي الذي اعتدنا عليه ولكن تم تطوير البرنامج ليصل الدعم إلى أكبر فئة ممكنة من المستحقين، كما تم تعديل شروط تسجيل عملاء الضمان الاجتماعي في سكني، كما تم تعديل شروط الاستفادة من البرنامج بحيث تعتمد بشكل أساسي على الدخل الكلي للأسرة، وكذلك عدد أفراد الأسرة، ولا ينظر إلى الحالة الاجتماعية، لذا دعونا نتعرف على الحد الأدنى لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي.

الحد الأدنى لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي

وبعد أن قامت السلطات السعودية طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي ومعرفة الفئات المستحقة وقامت وزارة التنمية والموارد البشرية أيضا بتحديث الحد الأدنى لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي، والذي لا يمكن الحصول على معاش الضمان الاجتماعي عند تخطي هذا الحد، والذي يبلغ 1100 ريال سعودي لرب الأسرة، و 550 ريال سعودي للتابعين، وبالتالي فإن الأسرة المكونة من فردين يكون الحد الأدنى لاستحقاقها المعاش 1650 ريال سعودي، بالإضافة إلى 550 ريال سعودي لكل فرد زائد عن ذلك.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بعد إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور كأحد برامج الدعم التي تهدف إلى وصول المساعدة المالية إلى أفراد أكثر احتياجا، كما أفادته وزارة الموارد البشرية عن خطوات الاستعلام تحديث بيانات مستفيد الضمان، ويرغب العديد من الأفراد في معرفة شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، والتي نقدمها لكم الآن:

يستفيد من برنامج الضمان الاجتماعي المطور السعوديين فقط.

يحصل السعوديين على دعم الضمان الاجتماعي المطور عند الإقامة بشكل دائم داخل المملكة.

أن يكون الدخل الكلي للأسرة أقل من 1100 ريال سعودي، والشخص العازب 500 ريال سعودي.

أن يلتزم المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور بالدورات التدريبية التي تقدمها المؤسسة إذا كان من القادرين على العمل.

عظم تواجد المتقدم للدعم في السجون أو دار الإيواء.

عدم وجود أصول أو أملاك ذات قيمة ضخمة لدى المتقدم للدعم.

يلزم عدم وجود أكثر من سيارة للراغبين في الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي.

يمكن للطالب المستقل عن أسرته الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور بشرط أن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام.

الجدير بذكر أننا قمنا في مقال سابق بتوضيح استحقاق الضمان الاجتماعي للموظف والأوراق المطلوبة.