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عمر شويل - جدة متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة 1443، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج دعم الرعاية الاجتماعية والغرض منه تقديم كل الدعم المادي للأسر ذات الدخل المحدود اليائسة للتغلب على الظروف المعيشية الصعبة وتوفير حياة كريمة، حيث يرغب العديد من مستلمي البرنامج في معرفة الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها من أجل وصول الدعم إلى المستلم الفعلي، وتاريخ دفع الضمان الاجتماعي الشهري لـ ذي الحجة 1443، تابعونا في هذا المقال للتعرف على كافة التفاصيل.

متى ينزل راتب الضمان الاجتماعي لشهر ذي الحجة 1443؟

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مواعيد دفع راتب الضمان الاجتماعي في يونيو الموافق شهر ذي الحجة، وسيبدأ نزول الراتب يوم الخميس 1 ذو الحجة 1443 م الموافق 30 يونيو 2022.

وذلك بسبب قبول المدفوعات الجديدة من مستفيدي الضمان الاجتماعي، تأخرت مواعيد الدفع الآن قليلاً مقارنة بالشهر السابق.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

هناك العديد من الشروط التي يجب أن يستوفيها الشخص الراغب في التقدم للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي، وهذه الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم من مواطني المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدمون مقيمين بالكامل في المملكة العربية السعودية.

يجب على المتقدمين إظهار تاريخ زواجهم.

إذا كانت المستفيدة أرملة أو مطلقة فيجب إبراز ما يثبت ذلك وشهادة ميلاد الطفل.

يجب ألا يعيش المتقدمون في ملاجئ تديرها الحكومة.

كما يشترط ألا يكون مقدم الطلب هو مالك الأصل الثابت باسمه.

بعد ذلك، يحتاج مقدم الطلب إلى ملء التفاصيل والمعلومات بدقة شديدة.

الضمان الاجتماعي المطور

تم إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المصمم وتفعيله في وقت سابق من هذا العام، وهو عبارة عن نسخة معدلة ومحسنة من الضمان الاجتماعي القديم من ناحية أخرى، هذا لأنه يفرض عقوبات مقنعة على أولئك الذين يقدمون معلومات كاذبة للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي، مع ضمان وصول الدعم إلى المتلقين الشرعيين.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة تنمية الموارد البشرية الفئات التي يشملها دعم الضمان المتقدم على النحو التالي: