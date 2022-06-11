تمويل شخصي مؤسسه التقاعد الأوراق والشروط المطلوبة

تمويل شخصي مؤسسه التقاعد، دائما ما يعتبر التمويل الشخصي من الأمور الهامة جدا داخل المملكة العربية السعودية، حيث نلاحظ أن عدد كبير من الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين يرغبون في الحصول على تمويل شخصي من جهات ذات ثقة، ويعتبر تمويل المتقاعدين من القروض التي عليها بحث كبير جدا من اجل حصول على المتقاعد على قرض شخصي من اجل عمل مشروع صغير بعد بلوغه سن التقاعد، ومن المؤسسات الهامة التي تقدم هذه الخدمة هي المؤسسة العامه للتقاعد حيث تقدم تمويل شخصي من مؤسسه التقاعد، وتتميز المؤسسة أنها ذات استقلال مالي وإداري وهى تابعه إلى وزارة الخدمة المدنية السعودية، وتقدم مساعدات ماليه للمتقاعدين وأنواع من القروض التي تلاقى استحسان عدد كبير من المتقاعدين، وهناك مميزات كبيره سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة.

تمويل شخصي مؤسسه التقاعد

مؤسسة التقاعد في المملكة العربية السعودية بها مميزات كبيره جدا أهمها هو توفير مسكن خاص لكل المتقاعدين العاملين بالدولة، هناك مميزات تمتلكها مؤسسة التقاعد منها على سبيل المقال سهولة اجراءات الحصول على تمويل شخصي مؤسسه التقاعد، ويقدم قرض شخصي من مؤسسة التقاعد للمواطنين السعوديين والمقيمين أيضا وهذه تعتبر ميزه مهمه جدا، وضعت المؤسسة العامه للتقاعد عدد من الشروط التي سوف نتعرف عليها في السطور القادمة للتعرف عليها لمعرفة كل الأشخاص الراغبين في تقديم طلب الحصول على تمويل من مؤسسة التقاعد.

مزايا المؤسسة العامه للتقاعد بالمملكة

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

شروط قروض مؤسسة التقاعد