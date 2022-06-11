الخطوات المتبعة للتسجيل في منصة إحكام للشؤون العقارية السعودية وأهم الشروط 1443

العديد من المواطنين السعوديين ،يبحثوا عن هيئة العقارات ،وذلك تم بعد التعديلات التي تمت بين الهيئة والمواطنين ،فهذه الهيئة تقوم بتقديم العديد من الخدمات ،الخاصة بالعقارات ،والأراضي ،وتقوم الأن بتقديم خدماتها ،من خلال منصة إلكترونيا ،من أجل تسهيل جميع المعاملات علي المواطنين ،وهذه المنصة هي إحكام للشؤون العقارية ،وهذه المنصة تعد واحدة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية ،خاصة بمجال العقارات.

ما تقوم به الهيئة العامة العقارية السعودية

أولا:الهيئة العامة للعقارات ،تعمل علي تنظيم البناء داخل المملكة العربية السعودية.

تقوم الهيئة بتقديم كافة خدماتها ،عبر المنصة الرسمية الإلكترونية إحكام.

التواصل مع الهيئة عبر الرقم:920035544.

البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة:[email protected] .

تعمل الهيئة العامة للعقارات علي تنظيم ،وتشريع قوانين ،للمباني ،والأراضي داخل المملكة العربية السعودية.

الخطوات المتبعة للتسجيل في منصة إحكام للشؤون العقارية

لكي يتم التسجيل في منصة إحكام للشوؤن العقارية الإلكترونية السعودية ،لابد من إتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:يتم الدخول علي منصة إحكام العقارية الإلكترونية الرسمية.

ثم بعد ذلك يتم الضغط علي أيقونة تسجيل الدخول.

ثم يتم الضغط علي أيقونة تسجيل حساب جديد .

يتم كتابة جميع البيانات الشخصية ،مثل أسم المستخدم ،ورقم الهوية الوطنية ،و تاريخ الميلاد ،والبريد الإلكتروني ،ورقم الهاتف الجوال.

يتم تعين كلمة مرور خاصة بالحساب.

ثم بعد ذلك يتم الضغط علي كلمة موافقة الشروط والأحكام.

وأخيرا:سوف يتم إرسال بريد إلكتروني ،يفيد بإنشاء حساب.

أهم شروط تملك العقارات داخل المملكة العربية السعودية

لكي يمكن تملك عقارداخل المملكة العربية السعودية ،يجب أن تتوافر عدة شروط ،قد وضعتها الهيئة العامة للعقارات السعودية ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:لابد من تقديم طلب التملك قبل تاريخ 5/5/1444 هجريا.

لا يكون العقار المطلوب تملكه يقع ضمن المناطق المحرم التملك داخلها شرعا ،أو بقرار.

يلزم وجود صك تملك صحيح ،مكتسب الصفة النهائية.

لابد من ملئ جميع النماذج المعتمدة ،من أجل إستكمال الطلب.

وأخيرا:يجب إتباع الشرط ،وجميع القواعد المعلنة ،التي تخص هذا الأمر.

ونحن موقع ثقفني ،نشكر الهيئة العامة للعقارات السعودية ،في الجهد المبذول منها ،في مساعدة المواطنين في تملك العقارات ،وتقدم خدمات إلكترونية لهم ،ليتمكنوا من معرفة جميع ما يخص تملك العقارات في المملكة العربية السعودية ،وهذا ضمن الخطة الموضعة لرؤية المملكة 2030 ،وتحسين ،وتطوير الخدمات للمواطنين السعوديين.