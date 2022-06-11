السعودية تكشف عن جدول لأحياء جديدة سيتم إزالتها رسميًا ضمن اعمال الهدد وإزالة العشوائيات في هذه المدينة .. تعرف عليها! (أسماء الأحياء)

حيث أعلنت مؤخرا عن الأحياء الجديدة التي سوف يتم إزالتها في جدة والتي تشمل 12 حيا، وقامت لجنة العشوائيات جدول بنشر أسماء كل الأحياء التي سيستكمل إزالتها وهي مدائن الفهد واحد واثنين والجامعة والروابي والمنتزهات والفضل والعدل و السلم 14 الشمالي.

الأحياء التي سيتم إزالتها في جدة 1443

أعلنت لجنة إزالة الأحياء العشوائية بجدة مقترح بشأن تغيير موعد فصل الخدمات بعدة مناطق وهما” كيلو 14 الشمالي”،الفضل، والسلم، المنتزهات، والعدل،وقويزة”، وجديرًا بالذكر أنها في وقت سابق عن توقف أعمال الإزالة، وذلك بعد حلول شهر رمضان المبارك على أن يتم استئناف أعمال الهدم بعد الانتهاء من الشهر الفضيل، حيث أن عملية إزاله الأحياء في جدة وفي مدن السعودية تتم بهدف يصب في مصلحة المواطن في المقام الأول لتوفير له حياة كريمة.

وتوفير خادمه كافة الخدمات والمرافق التي تكفل لهم حياة صحية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، حيث أن هذه المباني التي تكون في العشوائيات متهالكة ولا تصلح للسكن الآدمي، وأيله للسقوط في أي وقت لذلك فإنها تحرص على أن تكون جدة واجهة سياحية ذات تقدم حضاري في جميع نواحيها وحتى المباني.

ما هي الاحياء التي عليها ازاله في جده؟ الأحياء التي سيتم إزالتها في جدة

أسماء الأحياء التي عليها هدد

أعلنت اللجنة المخصصة لهدد الأحياء التي سوف يتم إزالتها ضمن مشروع تنظيم الأحياء العشوائية في جدة، وأبانت بأنها مدرجة وفق جدول الإزالة، وأكدت أن الأعمال تجري على قدم وساق لإنجاز المهمة والقضاء على المناطق العشوائية، حيث تتضمن قائمة الإزالات 22 حي من محافظة جدة والتي منها المطار، الربوة، النزهة، جدة الجديدة، السلامة، العزيزية، المشرفه، الشرقيه، بني مالك، السبيل، البلد الكندره، الهنداويه الصحيفة، البداية، الجامعة البغدادية، الصغر خان، جنوب الرابط، وغالي، والثعالبة، والقرويات، والنزهة اليمنية.

كما تشمل قائمة الأحياء التي سوف يتم تطويرها في جدة الفاو، المحاميد، الحريات، الجنوب الفضيلة الاجاويد ابو جناته، البركة، أي، الزين، الخمرة، السرور، الخمره الحرانيه الخمره الثالثة، برلمان، جواده، الخمرة السرور.