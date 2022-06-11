اختبار التحصيلي كم ساعه وكم فرصة هذا العام؟ هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443 – 1444

ننشر اختبار التحصيلي كم ساعه حيث يهتم قطاع كبير من طلاب الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية بهذا الاختبار، وهو الاختبار الذي تشترط الكثير من الكليات اجتيازه لكي يتمكن الطالب من دخول تخصصات معينة في بعض الكليات، ونوح لكم من خلال الفقرات التالية كافة التفاصيل التي تتعلق بهذا النوع من الاختبار.

اختبار التحصيلي كم ساعه

يحتوي هذا الاختبار على 5 أجزاء، ويستغرق كل جزء منهم مدة 25 ساعة، وبالتالي فإن إجمالي مدة الاختبار الموجز هي ساعتان و 5 دقائق، أما مدة صلاحية هذا الاختبار هي 5 سنوات، وخلال هذه الفترة يتمكن الطالب من التقديم لدخول الكلية التي يرغب بها، والتي حصل على النسبة المطلوبة بها في الاختبار التحصيلي.

ما هو اختبار التحصيلي في السعودية

عبارة عن اختبار معتمد، يتم من خلاله قياس مدى المستوى التحصيلي للطلاب في مرحلة الثانوية العامة التي مروا بها، وهو المعيار والمقياس الذي يتم الاعتماد عليه في الجهات التعليمية، للمراحل التعليمية التي تأتي عقب مرحلة الثانوية، وتختلف النسب المئوية المطلوبة في النجاح بهذا الاختبار للدخول إلى كل تخصص بالكليات.

الاستعلام عن نتيجة الاختبار التحصيلي عبر رقم الهوية

يتمكن الطالب من الاستعلام عن نتيجة الاختبار التحصيلي من خلال رقم الهوية عبر الإنترنت كالتالي:

يتم الدخول إلى المركز الوطني للقياس.

الضغط على المستفيد.

ثم يتم كتابة رقم السجل المدني، رقم المرور.

الضغط على أنا لست روبوت.

ثم تحديد الاستعلام عن نتائج الاختبار.

الضغط على الاختبار الذي أنجزه الطالب.

ثم الضغط على البحث برقم الهوية أو رقم المشترك.

كتابة الرقم المطلوب، رمز التحقق.

ثم يتم الضغط على بحث.

ثم تجد النتيجة أمامك.

عدد فرص اختبار التحصيلي