شروط الحصول على تمويل تسهيل وطريقة الحصول عليه بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال

من أهم الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية هي شركة تسهيل، حيث أنها تقدم حلول تمويلية وهي مرخصة وتعمل على إشراف البنك المركزي السعودي ساما، وهي تقدم حلول تمويل شخصي بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال سعودي بدون الاحتياج إلى كفيل أو تحويل راتب، وتتميز بفترات سداد مريحة تصل إلى 60 شهر.

حلول شركة تسهيل التمويلية

تقدم الشركة حلول تمويلية مختلفة ومن بينها:

التمويل الشخصي النقدي.

تمويل الخدمات الطبية والعمليات الجراحية.

كما أنها تساهم في تقسيط الأجرات في مستشفى المانع بالدمام والخبر.

تعمل على تمويل تقسيط الأثاث المنزلي من شركة أيكيا.

تعمل على تمويل المشتريات المختلفة.

مميزات تمويل تسهيل

لتمويل تسهيل العديد من المميزات ومن أهمها المميزات التالية:

من أهم مميزاته أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

يدخل في شراكة مع كبرى المؤسسات السعودية.

لا يشترط وجود كفيل.

فترة السداد ممتدة إلى 60 شهر.

الحد الأدنى للتمويل 10 آلاف ريال.

ويصل الحد الأقصى إلى 250 ألف ريال.

شروط الحصول على تمويل تسهيل

هناك مجموعة من الشروط يجب اتباعها لتتمكن من الحصول على التمويل وهي كالتالي:

يجب أن تكون جهة العمل التي يعمل بها الشخص معتمدة.

يشترط أن يكون عمر المتقدم للحصول على الطلب 25 عام على الأقل.

الحد الأدنى للراتب يجب أن يكون خمسة آلاف ريال.

الحد الأدنى للتمويل في حابة العسكريين هو 10 آلاف ريال.

طريقة طلب تمويل تسهيل

توجد عدة خطوات يجب اتباعها لتتمكن من الإستفادة عن طريق اتباع الخطوات التالية: