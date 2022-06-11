نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على تمويل تسهيل وطريقة الحصول عليه بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال في المقال التالي
من أهم الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية هي شركة تسهيل، حيث أنها تقدم حلول تمويلية وهي مرخصة وتعمل على إشراف البنك المركزي السعودي ساما، وهي تقدم حلول تمويل شخصي بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال سعودي بدون الاحتياج إلى كفيل أو تحويل راتب، وتتميز بفترات سداد مريحة تصل إلى 60 شهر.
حلول شركة تسهيل التمويلية
تقدم الشركة حلول تمويلية مختلفة ومن بينها:
- التمويل الشخصي النقدي.
- تمويل الخدمات الطبية والعمليات الجراحية.
- كما أنها تساهم في تقسيط الأجرات في مستشفى المانع بالدمام والخبر.
- تعمل على تمويل تقسيط الأثاث المنزلي من شركة أيكيا.
- تعمل على تمويل المشتريات المختلفة.
مميزات تمويل تسهيل
لتمويل تسهيل العديد من المميزات ومن أهمها المميزات التالية:
- من أهم مميزاته أنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
- يدخل في شراكة مع كبرى المؤسسات السعودية.
- لا يشترط وجود كفيل.
- فترة السداد ممتدة إلى 60 شهر.
- الحد الأدنى للتمويل 10 آلاف ريال.
- ويصل الحد الأقصى إلى 250 ألف ريال.
شروط الحصول على تمويل تسهيل
هناك مجموعة من الشروط يجب اتباعها لتتمكن من الحصول على التمويل وهي كالتالي:
- يجب أن تكون جهة العمل التي يعمل بها الشخص معتمدة.
- يشترط أن يكون عمر المتقدم للحصول على الطلب 25 عام على الأقل.
- الحد الأدنى للراتب يجب أن يكون خمسة آلاف ريال.
- الحد الأدنى للتمويل في حابة العسكريين هو 10 آلاف ريال.
طريقة طلب تمويل تسهيل
توجد عدة خطوات يجب اتباعها لتتمكن من الإستفادة عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- يجب في البداية أن تقوم بإدخال رقم هاتفك ورقم الهوية الشخصية أو الإقامة.
- يجب أن تقوم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة.
- يجب القيام بتحميل صورة الهوية الشخصية ويجب الا يزيد حجمها عن ثلاثة ميجا بايت.
- ستصلك رسالة تأكيد على الهاتف الجوال.
- قم بعد ذلك باختيار المنتج التمويل الشخصي.
- وبعد ذلك قم باختيار أقرب فرع للشركة مناسب لك.
- ادخل قيمة التمويل المطلوب ومدة الأقساط التي تناسبك وقم بتعبئة باقي البيانات المطلوبة منك مثل حالتك الإجتماعية وغيرها.
- قم بالموافقة على جميع الأحكام والشروط بعد قرائتها جيدا.
- بعد مرور 60 دقيقة ستصلك رسالة بها الموافقة أو رفض طلبك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط الحصول على تمويل تسهيل وطريقة الحصول عليه بقيمة تصل إلى 250 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.