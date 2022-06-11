أسعار الحج الجديده 2022/1443 من الداخل والخارج والشروط والاوراق المطلوبه للتقديم

أسعار الحج الجديده 2022/1443 كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن أسعار باقات الحج 2022م، حيث كشفت الوزارة بعض الضوابط والشروط الخاصة بأداء فريضة ومناسك الحج لهذا العام سواء بالنسبة إلى المواطنين السعوديين أو المقيمين أو المسلمين القادمين من خارج المملكة، حيث وفقًا للإحصائيات الحالية فإنه تم تقديم أكثر من 2مليون مسلم حول العالم على فريضة الحج مع اتباع إجراءات احترازية بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا بين الأشخاص.

أسعار باقات الحج 2022م في السعودية

سعر باقة الحج الأولى وهي باقة طرحتها أبراج “منى” بلغ حوالي 13 ألف و943 ريال سعودي.

بينما باقة الضيافة المزودة بالخيام المطورة فسعر الباقة يبلغ حوالي 11 ألف و970 ريال سعودي.

أما الباقة الأخيرة والتي يتوفر بها عدد 2 خيام سعرها وصل إلى 9 آلاف و98 ريال سعودي.

شروط الحج في السعودية لعام 2022م – 1443هـ

حددت وزارة الحج والعمرة السعودية بعض الشروط للموافقة على طلب التقديم في الحج بالنسبة للمواطنين السعوديين والأجانب:-

يجب على المسلم المتقدم على مناسك الحج أن يكون عمره أقل من أو يساوي 65 عام.

حددت الوزارة أولوية القبول وكانت الأولوية للأشخاص الذين لم يسبق لهم الحج من قبل.

تقديم الحاج الوثائق والأوراق الرسمية التي تفيد تلقيه كل جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد ويجب أن تكون معتمدة ومختومة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الحج 1443هـ – 2022م

بالنسبة إلى المواطن الأجنبي يجب إحضار جواز سفره هو والمرافق وصلاحية الجواز يجب ألا تزي عن سنة بدءً من يوم 11 مايو لعام 2022م.

أصل جواز السفر وصورة من شهادة الحاج تفيد حصوله على أول جرعتين من لقاحات فيروس كورونا على الأقل ومعه تحليل يثبت عدم إصابته بالفيروس قبل ثلاثة أيام من دخوله المملكة.

حالات رفض طلب التقديم على الحج

يتم رفض بعض الحالات المتقدمة على الحج ومن بين الأسباب التي تؤدي إلى الرفض ما يلي:-