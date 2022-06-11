جدول اختبارات الفصل الثالث النهائي وموعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 2022

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جدول اختبارات الفصل الثالث النهائي، من أبرز ما ينال بحثًا كبيرًا من موضوعات، عبر شبكة الإنترنت حاليًا ومواقع التواصل الاجتماعي، بين طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية، في كل المراحل التعليمية، خاصة وأن وزارة التعليم العام، قد حددت موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1443، منذ فترة قصيرة مضت، وحددت جدول اختبارات الفصل الثالث، لكافة المراحل التعليمية، والمدارس الحكومية ولعالمية والأهلية، وكل برامج التعليم داخل المملكة، وذلك وفقًا لإتمام التقويم الدراسي 1443، وانتهاء الفصل الدراسي الثالث فعليًا، وكذلك الأسابيع المتبقية في الفصل الدراسي الثالث داخل المملكة، كل ذلك كان دافعًا قويًا، لمحاولة الطلاب وذويهم التعرف على جدول اختبارات الفصل الثالث النهائي، والذي يبدأ قبيل تحديد موعد الإجازة المطولة الصيفية للطلاب 1443، والتي تبدأ عقب انتهاء الطلاب من أداء الاختبارات النهائية 1443، بداية من يوم 30 يونيو 2022 الجاري، والموافق لغرة شهر ذي الحجة 1443.
اختبارات الفصل الدراسي الثالث 2022
قامت وزارة التعليم العام، في المملكة العربية السعودية. بالإعلان عن طبيعة ومسيرة اختبارات الفصل الثالث 1443/2022، وذلك من خلال تحديد التواريخ المهمة في هذا الأمر، كما يلي:
- يتم بدء الاختبارات التحريرية، لكل المراحل التعليمية والفرق الدراسية، ومدارس التعليم الحكومي والعالمية والأهلية. في يوم الأحد 27 من ذي القعدة 1443 هجريًا، وتنتهي يوم الخميس غرة ذي الحجة 1443 هجريًا.
- كما يتم القيام بأعمال النتائج، واستخراج كشوف الطلاب والطالبات، ومتابعة ما يستجد بشأن الاختبارات. خلال تلك الفترة على أن تنتهي تلك المهام، مع نهاية دوام يوم الخميس أول ذي الحجة 1443 هجريًا.
الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث
أعلنت وزارة التعليم العام، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن رابط إعلان مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثالث، بالمملكة العربية السعودية، والتي تشمل المدارس العالمية والأهلية والحكومية، إلى جانب برامج التعليم المستمر والمعاهد والتربية الخاصة، وقد تقرر أن تجرى أعمال الامتحانات داخل المملكة على النحو التالي:
- بداية كانت وزارة التعليم العام، قد أعلنت عن شروط القبول بالأول الابتدائي 1444 للمستجدين، وأيضًا شروط التسجيل في تكافل للطلاب، لمن يحتاج منهم إلى الدعم.
- بداية من يوم الأحد 20 ذي القعدة 1443. يبدأ الطلاب والطالبات في أداء الاختبارات النهائية للفصل الثالث، في المواد الشفهية والعملية وكذلك مواد التقويم التكويني.
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