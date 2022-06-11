ألية سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور 2022 sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نوضح خطوات سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من خلال الألية المتبعة في نظام الضمان المطور ، حيث يمكن للمستفيد من مقطوعة الضمان الحديث حذف احد التابعين، وذلك في بعض الحالات المختلفة والتي سوف نتعرف عيها عبر السطور التالية، طرق سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت.

سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور 2022

صرحت وزارة الموارد البشرية منذ مطلع نوفمبر الماضي 2021 عن أطلاقها لنظام الضمان الاجتماعي المطور، الذي يهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض التي لا تستطيع إعالة نفسها ولكن بشروط معينة، ويمكن للمستفيدين استبعاد المنتسبين إذا لم يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة المالية، وذلك وفق معاير محددة.

ألية سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور 2022

يستطيع الفرد المستفيد من الضمان الحديث إخراج مُعاليهم من الضمان الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلي رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

قم بإدخال كلمة المرور ورقم الهوية الوطنية.

اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسية.

حدد حذف البيانات التابعة وسبب الحذف، ثم قم بالنقر علي التالي.

قم بتدوين إجراءات تقديم الطلب.

انقر فوق الاستعلام الاستعلام.

ثم ستظهر رسالة تشير إلى حذف التابع .

أسباب سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي الحديث

حددت الجهات العاملة بوزارة الموارد البشرية عدة أسباب لحذف مُعال من الضمان الاجتماعي، ومن أهمها التالي:

إذا كان المُعال خارج المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. إذا كان المستفيد لا يبحث عن الوظيفة المطابقة لمؤهلاته. أدخال بيانات غير صحيحة للمستفيد حيث يتم حذفها عند فحص هذه البيانات. في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد أو خلفه في الملكية. إذا كان المُعال مقيماً في أحد مراكز الإيواء في السعودي ، أو إذا كان المُعال يتولى رعايته في إحدى المستشفيات العامة.

طرق التواصل مع منظومة الضمان الاجتماعي

في بعض الحالات يرغب الفرد المستفيد من منظومة الضمان الاجتماعي التواصل مباشرة مع فريق الدعم الفني أو احد موظفي القطاع، ويتم التواصل من خلال التالي:

الرقم المجاني الموحد 19911 أو على رقم 920020301 وذلك للتواصل مع موظفي المنصة من من الساعة 7 صباحًا وحتى 11 مساءً.

البريد الإلكتروني [email protected].

تسجيل طلب جديد الضمان الاجتماعي الحديث

يتمكن المواطن المستوفي شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي تقديم طلب للحصول علي المعاش الشهري، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى الموقع الرسمي منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

انقر فوق إنشاء حساب جديد.

بالنسبة للحساب السابق ، يجب النقر فوق تسجيل الدخول لبدء تسجيل الدخول إلى منصة الدعم والحماية.

قم بالضغط علي تبويب الخدمات الإلكترونية.

قم بكتابة البيانات في الحقول المخصصة لها والتأكد من صحتها.

تحديد مكتب الضمان.

اختيار الفئة.

أضف البيانات المطلوبة.

راجع الشروط والأحكام ثم قم بالموافقة عليها.

انقر فوق إرسال لبدء التقدم بطلب للحصول على التأهل في الدفعة القادمة.

وضحنا من خلال السطور السابقة ألية وخطوات سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور 2022 كما وضحنا أسباب سحب الطلب مع توضيح بخطوات تسجيل مستفيد جديد للضمان الحديث.