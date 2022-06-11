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نظام العمل المرن… رابط منصة شفتات الإلكترونية لترشح الموظفين 1443، منصة شفتات الإلكترونية هي أحد الأنظمة التي تعمل على تعيين وإدارة موظفي المملكة لنظام عمل مرن، حيث تساعد هذه المنصة على تعيين الموظفين السعوديين أولاً وفقًا لمهاراتهم ثم وفقًا لموقع عملهم الجغرافي، كما يوفر نظاما خاصا لتتبع الاجازات والحضور من خلال تطبيق الموظف، ويوفر نظام جدولة، ويكمل باستمرار عملية الاستلام والتتبع والرواتب والتحويل للموظفين من خلال التطبيق، تابعونا للتعرفعلى كافة التفاصيل ورابط المنصة.
تسجيل الدخول على منصة شفتات الإلكترونية
رابط منصة شفتات الإلكترونية لنظام العمل المرن، منصة شفتات الإلكترونية التي تفتح نموذج حساب الأعمال، ترشح الموظفين المؤهلين من جميع الموظفين من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأنظمة الأعمال المرنة لفتح حساب، وتتمثلالخطوات فيما يلي:
- ابدأ بتسجيل الدخول إلى منصة شفتات.
- كذلك انقر فوق الرمز لفتح حساب تجاري.
- املأ الحقول المناسبة بكل بيانات الفرد.
- بعدها الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني لمقدم الطلب.
- اكتب جميع البيانات المطلوبة نيابة عن رقم هاتفك المحمول
- بعدها انقر فوق أيقونة الإرسال.
مزايا التسجيل في نظام شفتات
أهم مميزات منصة شفتات هي:
- وهذا يوفر أكثر من 60٪ من تكاليف التوظيف وإدارة الموظفين.
- كذلك المرونة في توقيع العقود لتعيين موظفين للعمل أو بدوام كامل في غضون أيام قليلة.
- تجنب تهرب الموظفين وتوفير موظفين مؤهلين طوال فترة الاشتراك.
- يمكن للمستخدمين استلام ساعات العمل وإرسال التنبيهات من خلال التطبيق.
طريقة تحميل تطبيق شفتات
رابط منصة شفتات الإلكترونية، يتم تنزيل تطبيق شفتات للحصول على أقرب مقعد شاغر متاح، ويمكنك إجراء التنزيل على النحو التالي:
- لتنزيل التطبيق، ابدأ بتسجيل الدخول باستخدام رابط التنزيل.
- سيتم تنزيل التطبيق تلقائيًا على هاتفك المحمول.
- انقر فوق خدمة تسجيل مستخدم جديد
- أيضا تحتاج منصة Shift إلى تسجيل جميع البيانات التي تحتاجها بدقة نيابة عن الآخرين.
- انقر فوق حقل تأكيد التسجيل.
ما هو رقم منصة شفتات؟
- من خلال إتاحة الوصول إلى منصة Shiftat الإلكترونية، والاستجابة لجميع الطلبات المختلفة، وفي نفس الوقت تقديم العديد من الاقتراحات برقم واحد 96656106090، فإن منصة Shiftat الإلكترونية قائمة على السحابة لترقية الموظفين وإدارتهم.
- كذلك يرجى ملاحظة أنه المنصة التي توفر تكاليف التوظيف والإدارة بنسبة 60٪ على الأقل، مرونة في التعاقد.
- هذا يعني أن لديك القدرة على مطالبة الموظفين بالعمل فقط في أيام الأسبوع أو بدوام كامل، مما يضمن أن لديك موظفين مؤهلين طوال فترة اشتراكك.
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