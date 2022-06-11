نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة همة تحصيلي hemma sa الجديد للتسجيل والدخول مباشرة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط منصة همة تحصيلي hemma sa وهي المنصة التي يستفيد منها عدد كبير من الطلاب والمعلمين في المملكة العربية السعودية، حيث تحتوي هذه المنصة على عدد من الدورات التدريبية المجانية، بالإضافة إلى عدد من الدورات التدريبية المدفوعة، وتهدف جميع التدريبات إلى رفع مستوى كفاءة الطلاب والمعلمين، والنهوض بالمستوى التعليمي.

رابط منصة همة تحصيلي hemma sa

منصة همة أحد أهم المنصات التي توجد في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى رفع المستوى التعليمي ورفع كفاءة الطلاب والمعلمين، وهو ما يتم من خلال عدد من الدورات المدفوعة والمجانية، بالإضافة إلى التدريب على اختبارات قياس، ومن أهم مميزات المنصة احتوائها على تدريبات ومحتوى غني جدًا تم كتابته من خلال عدد من المتخصصين ويغني عن الكثير من المراجع، ويُمكنك زيارة المنصة عبر https://hemma.sa/home

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة همة للقدرات

يمكنك إنشاء حساب جديد في المنصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع منصة همة على الإنترنت.

ثم الضغط على تسجيل الدخول.

ثم يتم كتابة رقم الجوال، كلمة المرور.

تفعيل خيار تذكرني، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

رابط محاكي التحصيلي في منصة همة

توفر منصة همة التعليمية إمكانية الدخول إلى محاكي الاختبارات التحصيلية من خلال الضغط على هذا الرابط https://hemma.sa/auth/login ثم يتم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ويحتوي محاكي الاختبار التحصيلي عدد من الأسئلة التي الأسئلة الخاصة بالاختبارات النهائية، ويتم نصح الطلاب بعدم الغش وعدم الاستعانة بأي مراجع حتى تكون نتيجة الاختبار دقيقة، ولكن هذه الاختبارات ليست رسمية ولا يتم الاعتماد على النتيجة الخاصة بها.

رابط ملف زبدة التحصيلي

يمكنك الاطلاع على ملف زبدة التحصيلي بمنصة همة التعليمية من خلال الضغط على رابط همة المذكور مُسبقًا ومن ثم البحث عن زبدة التحصيلي الرسمي حيث يحتوي الرابط على ملف مكون من 79 صفحة، وتحتوي هذه الصفحات على ملخص مجاني من منصة همة، تم إعداده من خلال عدد من أمهر المتخصصين، ويحتوي على عدد من الدورات مثل كتاب التحصيلي الذي يوجد به شرح المفاهيم الأساسية للأقسام العلمية مثل الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء، الأحياء، علوم البيئة، وهو ما يساعد على فهم هذه المفاهيم.