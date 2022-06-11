نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 شروط القبول والتخصصات المطلوبة فى كلية الملك فهد الأمنية في المقال التالي

تقديم كلية الملك فهد الأمنية 1443 شروط القبول والتخصصات المطلوبة فى كلية الملك فهد الأمنية والأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022 وكيفية التسجيل وفق الشروط المعلنة للقبول فى الكلية حيث انه تم فتح باب التقديم لخريجي الجامعات السعودية لعدد من التخصصات فى كلية الملك فهد الأمنية وموعد تقديم كلية الملك فهد الأمنية يبدأ من يوم الخميس الموافق الرابع عشر من يوليو 2022 ميلاديا والذى يوافق هجريا الخامس عشر من ذو الحجة 1443 ويتم التقديم الكترونيا من خلا منصة ابشر للوظائف حيث يقوم الطالب الذى يستوفي الشروط بتقديم طلب دراسة وقبول فى كلية الملك فهد الأمنية 1443. خطوات تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2022 الدخول الى منصة ابشر توظيف.

ثم تسجيل الدخول الى منصة ابشر بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد ذلك تحديد خيار تسجيل كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين.

أيضا يجب تعبئة استمارة تأهيل الضباط الجامعيين.

ثم تحديد التخصص المراد التقديم عليه والذى يتوافق مع اشتراطات كلية الملك فهد الأمنية.

وبعد ذلك فتح صفحة البيانات الشخصية المطلوبة فى استمارة التقديم.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها والضغط على خيار حفظ.

ثم يجب الاحتفاظ برقم الطلب والذى يجب الاستعلام عن نتيجة القبول فى كلية الملك فهد الأمنية عن طريق الرقم. شروط تقديم كلية الملك فهد الأمنية أولا التقديم لخريجي الكليات من أصل ومنشأ سعودي ويتم استثناء من شرط المنشأ من كان يعمل والدة في خدمة المملكة بالخارج.

يشترط حصول المتقدم على درجة البكالوريوس فى احد التخصصات المطلوبة فى كلية الملك فهد الأمنية.

كذلك يشترط حصول المتقدم على المؤهل العلمي فى احد سنوات التخرج المعلنة.

أيضا لا يحق المطالبة بإعادة الكشف الطبي او معرفة أسباب عدم اللياقة لان الفحص الطبي نهائي.

ثم يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة بحيث لا يقل الطول عن 165 سم وحتي 56 كجم وأيضا يجب الا يتجاوز الطول عن 188 سم والوزن عن 95 كجم.

كذلك لا يعتد بأي كشف طبي يتم في أي جهة غير اللجنة المركزية للطلاب بالكليات العسكرية.

كذلك الأولوية لخريجي العام الدراسي الحالي.

أيضا يجب ان يكون المتقدم اجتاز اختبارات القدرات العامة بنسبة نجاح لا تقل عن 60٪ بالإضافة لاجتياز الاختبار التحصيلي بنسبة لا تقل عن 60٪.

شرط اجتياز الفحص الطبي الاولي والنهائي واختبار القبول الشامل واللياقة البدنية واختبار القدرات الخاصة بكلية الملك فهد الأمنية.

يشترط إجادة السباحة للمتقدمين.

أيضا لا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر عاما ولا يزيد عن سته وعشرون عاما ويجب أن يكون اعزب ومؤدي لاختبار الكفايات.

أخيرا يجب اجتياز المقابلة الشخصية للقبول في كلية الملك فهد الأمنية 1443. التخصصات المطلوبة فى كلية الملك فهد الأمنية أولا تخصص الطب.

ثم تخصص الصيدلة.

أيضا تخصص طب الاسنان.

كذلك تخصص الشريعة والدراسات الإسلامية.

ثم تخصص اللغات والترجمة.

بالإضافة لتخصص العلوم الطبية التطبيقية.

أيضا تخصص الهندسة والعلوم بالإضافة لتخصص العلوم الاجتماعية. عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 شروط القبول والتخصصات المطلوبة فى كلية الملك فهد الأمنية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 1443 شروط القبول والتخصصات المطلوبة فى كلية الملك فهد الأمنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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