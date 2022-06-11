تحديث سعر تعبئة اسطوانة الغاز في السعودية 1443 بعد الزيادة والقيمة المضافة رسميًا من غازكو

ننشر سعر تعبئة اسطوانة الغاز في السعودية 1444 حيث تم الإعلان من خلال شركة أرامكو عن عدد من التعديلات في الأسعار الخاصة بالغاز والبنزين، ونوضح لكم من خلال السطور التالية كافة التفاصيل حول هذا الموضوع، مع التحدث حول أهم العوامل التي تؤثر على السعر الخاص باسطوانة الغاز، وغيرها من تفاصيل.

سعر تعبئة اسطوانة الغاز في السعودية 1444

لقد تم الإعلان من خلال شركة أرامكو عن وجود تعديل في الأسعار الخاصة باسطوانات الغاز، حيث أعلنت الشركة أن سعر إعادة تعبئة الاسطوانة هو 18.85 ريال سعودي، ويشمل السعر قيمة الضريبة المضافة، ولكنه لا يشمل أجر النقل من محطة التوزيع إلى منفذ البيع، ولقد تم نشر هذا التصريح على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب سؤال أحد المواطنين عن السعر الخاص بإعادة تعبئة اسطوانة الغاز، عقب حدوث زيادة في أسعار الكثير من السلع.

أسعار اسطوانات الغاز في السعودية

هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على السعر الخاص باسطوانة الغاز في المملكة العربية السعودية، حيث تكون الأسعار كالتالي:

إذا كانت الأنبوبة لا تحتوي على منظم فإن سعرها يبدأ من 150 ريال سعودي، ويختلف هذا السعر باختلاف نوع الاسطوانة.

أما اسطوانة الغاز العادية التي تحتوي على منظم، فإن السعر الخاص بها يبدأ من 180 ريال سعودي.

الاسطوانة المملوءة بالغاز يبدأ سعرها من 170 ريال سعودي، ويختلف هذا السعر باختلاف نوع الغاز.

كما يمكن شراء اسطوانة غاز جديدة من المحلات ويتراوح السعر الخاص بها من 200 إلى 400 ريال سعودي.

ضوابط اختلاف سعر اسطوانة الغاز

فيما يلي عدد من أهم الضوابط التي يتحدد بناءً عليها سعر اسطوانة الغاز: