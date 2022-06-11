تسجيل الدخول منصة اعتماد وطريقة سداد اشتراك المنصة وطرق التواصل مع المنصة. هناك العديد من المؤسسات والجهات التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية. ويتم تقديم هذه المؤسسات بهدف تقديم الخدمات للمواطنين وكذلك تسهيل الحياة اليومية عليهم. كما تحاول الحكومة السعودية الاستفادة من التطور التكنولوجي الهائل الذي يحدث في العالم وتحويل جميع الخدمات إلى الشكل الإلكتروني الرقمي. وذلك من أجل الحد من الإزدحام وأيضاً تقليل انتشار العدوى ولتوفير الوقت والجهد للمواطن السعودي. كما تقدم وزارة المالية السعودية منصة إلكترونية تعتبر من أهم المنصات الرقمية التي تم تقديمها داخل المملكة. حيث تهتم هذه المنصة بالأمور المادية وكذلك بالميزانيات والأعمال المالية التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في المنصة وطريقة سداد الاشتراك بها وطرق التواصل معها. كما يمكنك التعرف أيضاً على تجديد اشتراك الغرفة التجارية إلكترونيا وشروط التجديد وطريقة إصدار سجل تجاري.

تسجيل الدخول منصة اعتماد

حرصاً من الحكومة السعودية على تقديم للمواطن السعودي مختلف الخدمات والمساعدات التي تعمل على تسهيل الحياة اليومية والروتينية عليهم. فقد قدمت وزارة المالية السعودية منصة اعتماد الرقمية الإلكترونية. حيث تقدم المنصة الخدمات لمختلف الجهات والقطاعات سواء كانت حكومية أو خاصة وكذلك للأفراد. كما تهتم هذه بالأمور المالية وكذلك الميزانيات وتحويلها إلى الصورة الرقمية الإلكترونية. كما تتمكن المؤسسات والشركات وكذلك الأفراد من تسجيل الدخول على المنصة من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة اعتماد ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول ثم تحديد الأيقونة التي تريد الدخول عليها كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وكذلك رمز التحقق ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول.

طريقة سداد الاشتراك بالمنصة

كما تسهل المنصة على المستفيدين سداد الاشتراك في المنصة حيث يتمكن من السداد من خلال إتباع الخطوات التالية:

شراء الوثائق على المنصة وبعدها يتم إصدار الفاتورة ثم سداد قيمة الفاتورة الظاهرة عن طريق الحساب البنكي الموجود في الفاتورة وأخيراً سوف يتم إرسال رسالة بنجاح استلام المبلغ.

طرق التواصل مع المنصة