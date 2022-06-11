انت الان تتابع خبر قفزة ارتفاع صاروخية لأسعار الذهب في السوق السعودية اليوم السبت، 11/حزيران/2022.. آخر تحديث والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية، ارتفاعا جديدا، خلال تعاملات اليوم السبت 11 يونيو/حزيران 2022، متأثرة بارتفاع الأسعار عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

هذا وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية 228.83 ريال (60.23 دولار)، مقابل 222.39 ريال (59.30 دولار) في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "saudi-arabia.gold-price-today" لرصد أسعار الذهب في المملكة.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية إلى 169.37 ريال (45.17 دولار)، مقابل 166.80 ريال (44.47 دولار) عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة.

وحول أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 131.73 ريال (35.14 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 112.91 ريال (30.12 دولار).

ـ سعر الذهب عيار 21 اليوم في السعودية

بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السعودية، ليرتفع إلى 197.60 ريال (52.70 دولار)، مقابل 194.60 ريال (51.89 دولار) في ختام تداولات أمس الجمعة.

في حين سجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في السعودية نحو 7023 ريالا (1873 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21) نحو 1581 ريالا (421.63 دولار).