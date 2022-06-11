انت الان تتابع خبر الحجز والترحيل من السعودية ينتظر الآلاف من أبناء هذه الجنسية خلال الأيام المقبلة.. هذا ما أعلنته داخلية المملكة اليوم (تفاصيل) والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قالت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت، 11/حزيران/2022، إن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، ذلك للفترة من 3 / 11 / 1443 هـ؛ الموافق 2 / 6 / 2022 م حتى 9 / 11 / 1443هـ؛ الموافق 8 / 6 / 2022 م، أسفرت عن ضبط (15209) مخالفين؛ منهم (9337) مخالفاً لنظام الإقامة، و(3996) مخالفاً لنظام أمن الحدود، و(1876) مخالفاً لنظام العمل.

ولفتت إلى أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ (186) شخصاً، (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(49%) إثيوبيو الجنسية، و(11%) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (79) شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقةٍ غير نظامية.

وتابعت: تمّ ضبط (11) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (74729) وافداً مخالفاً، منهم (71260) رجلاً، و(3469) امرأة.

وقد تمّت إحالة (63834) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2931) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (12315) مخالفاً.

وأوضحت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفّر لهم المأوى أو يقدّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأيّ شكلٍ من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وبينت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرّمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.