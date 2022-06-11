السعودية تصدر موافقتها رسميا على الاقامة مدى الحياة وتكشف عن شروطها ورسومها وأنواعها .. تعرف عليها!

ووتوفر نوعان منها الأولى إقامة مميزة لمدة عام قابل للتجديد والمقابل المالي الخاص بها وقدره (100،000) ريال سعودي، وذلك في حال رغب مقدم الطلب في منح أكثر من عام فيحصل على تخفيض سنوي (2٪).

والنوع الثاني الإقامة المميزة غير محددة المدة أي مدى الحياة وتكلفتها ستكون (800.000) ريال سعودي.

رسوم الاقامة مدي الحياة بالسعودية

يدفع الراغب في الاقامة بالمملكة مدي الحياة مبلغ (800.000) ريال سعودي بشرط توافر شروط الحصول على إقامة مميزة المتمثلة في: