انت الان تتابع خبر السعودية تصدر موافقتها رسميا على الاقامة مدى الحياة وتكشف عن شروطها ورسومها وأنواعها .. تعرف عليها! والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - أصدر مجلس الوزراء في مرسوم ملكي رقم ( م/106 ) موافقته علي نظام الإقامة المميزة، حيث أعلن عن رسوم الاقامة مدي الحياة.
ووتوفر نوعان منها الأولى إقامة مميزة لمدة عام قابل للتجديد والمقابل المالي الخاص بها وقدره (100،000) ريال سعودي، وذلك في حال رغب مقدم الطلب في منح أكثر من عام فيحصل على تخفيض سنوي (2٪).
والنوع الثاني الإقامة المميزة غير محددة المدة أي مدى الحياة وتكلفتها ستكون (800.000) ريال سعودي.
رسوم الاقامة مدي الحياة بالسعودية
يدفع الراغب في الاقامة بالمملكة مدي الحياة مبلغ (800.000) ريال سعودي بشرط توافر شروط الحصول على إقامة مميزة المتمثلة في:
- يشترط امتلاك جواز سفر ساري المفعول.
- يشترط ألّا يقل عمر المتقدّم عن 21 عام.
- أن يكون المتقدم حاصل على إقامة نظامية في المملكة السعودية إذ يتقدَّم بالطلب من داخلها.
- يشترط عدم وجود أي سوابق جنائية على المتقدّم للإقامة المميّزة.
- يشترط على المتقدّم والتابعين معه أن يكونوا خاليين من الأمراض المعدية والخطيرة.
- أن يكون المتقدم واصل إلى مرحلة الاكتفاء المادي للاستثمار أو لتمويل الأعمال التجارية، أو ذو مهارات عالية تتطلبها المملكة.
- في حالة الموافقة على الإقامة الدائمة يجب على المتقدم دفع مبلغ 800 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 213 ألف دولار أمريكي لمرة واحدة.