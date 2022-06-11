شروط الدعم الريفي للعاطلين 1443 شروط برنامج دعم ريف

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن أبرز شروط الدعم الريفي للعاطلين والمتقاعدين على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، وقد أطلقت وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية برنامج دعم ريف للوقوف بجانب المواطنين السعوديين العاملين بالزراعة ومد يد العون لهم من أجل تحسين الظروف المعيشية لهم وتوفير حياة كريمة، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تحرص كل الحرص على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين السعوديين محدودي ومتوسطي الدخل من أجل العيش في حياة كريمة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم أبرز الشروط المطلوبة للتقديم في برنامج دعم ريف للعاطلين والمتقاعدين كما وضحنا لكم في مقال سابق أبرز شروط الدعم الريفي للنساء، فإلى نص المقال.

شروط الدعم الريفي للعاطلين

يُمكن للمواطن السعودي الإستفادة من الدعم الذي يقدمه برنامج ريف التابع لوزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية بشرط أن تتوفر فيه بعض الشروط اللازمة والتي نوضحها لكم بالتفصيل كالتالي:

أولاً أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية.

ثانياً أن يكون المتقدم صاحب مهنة وعامل بالقطاع الزراعي.

ثالثاً ألا يقل العمر عن 21 عام.

رابعاً ألا يكون المتقدم موظف في القطاع الحكومي أو الخاص.

خامساً أن يكون لديه وثيقة العمل الحر.

سادساً الحد الأقصى للبرامج الذي يتم التقديم فيها 3 برامج.

سابعاً ألا يزيد الدخل الشهري عن 6000 ريال سعودي.

شروط دعم ريف

يقف برنامج ريف بجانب المواطنين السعوديين العاملين بالزراعة من محدودي ومتوسطى الدخل على أن تتوفر فيهم شروط عامة، ونوضح لكم أبرز الشروط المطلوبة اللازمة التي وضعها برنامج ريف للقبول كالتالي:

الشرط الأول أن يتمتع المتقدم بالجنسية السعودية.

ثانياً ألا يقل عمره وقت التقدم عن 21 عام.

ثالثاً أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري 6000 ريال سعودي.

رابعاً أن يكون لديه وثيقة العمل الحر.

وقد وصلنا الآن إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع الهام ونرجو أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ويُمكنكم التواصل معنا عبر التعليقات فقط قم بترك تعليق بالأسفل بسؤالك وسنرد عليكم فوراً في أسرع وقت ممكن