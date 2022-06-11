بنك الراجحي يقدم افضل عروضه التمويلية تمويل سداد المديونية الشروط ورابط التقديم

تمويل سداد الديون من مصرف الراجحي تمويل له مزايا عديدة وسوف نعرض من خلال مقالنا اهم المزايا والشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل سداد المديونية ونوضح بداخل المقال كيفية التقديم على التمويل بالخطوات، حيث يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن خطوات الاستعلام وطريقة التقديم للحصول على تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي حيث إنه يعتبر أحد من أهم البنوك والمؤسسات المالية في المملكة ويقدم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين والمقيمين داخل الأراضي السعودية مثل تمويل للحصول على سيارة أو ترميم العقارات أو تمويل المشروعات الصغيرة وإصدار بطاقات الائتمان ويعتبر تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي من أهم التمويلات المطروحة من بنك الراجحي.

الشروط المطلوبة لاسترداد مبلغ الرسوم الإدارية:

يشترط لاسترداد الرسوم الادارية أن يكون لدى العميل احدى بطاقات الراجحي “فيزا” لائتمانية أو منخفضة الرصيد أو الحسم الشهري.

كما يشترط سيتم اضافه مبلغ الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية لمنتجات التمويل على حساب البطاقة في غضون 10 أيام عمل اذا كان العميل يحمل احدى بطاقات الراجحي المصدرة والمفعلة.

ويشترط إضافة مبلغ الاسترداد النقدي للرسوم الإدارية لمنتجات التمويل على البطاقات المفعلة والغير متأخرة بالسداد.

كما يشترط على العميل التأكد من وجود بطاقة نشطة قبل 30 أكتوبر 2021 .

ويشترط يتاح للعميل اصدار البطاقة الائتمانية بعد تنفيذ التعاقد للمنتج التمويلي وذلك لإتمام عملية استرداد الرسوم الادارية شريطة أن يتم ذلك قبل التاريخ المحدد 30 أكتوبر 2021 .

ويشترط تطبق شروط و أحكام بطاقات الراجحي.

أهم مزايا تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي:

يتم إعفاء العميل إذا توافرت فيه هذه الحال وهي وفاته يتم إعفاءه من سداد كافة الديون هو وأسرته.

يمكن الاستفادة من هذا التمويل كلاً من المواطنين السعوديين أو غير السعوديين المقيمين في السعودية .

سرعة إتمام جميع إجراءات طلب تمويل العميل و بفترة استحقاق تصل الى 60 شهرا.

ومن مزاياه يوفر بنك الراجحي طرق سداد ميسرة ومميزة.

ومن مزايا التمويل سداد المديونية يحصل على هامش ربح تنافسي .

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

إمكانية تمويل العملاء المتقاعدين.

كيفية الحصول على تمويل سداد المديونية من بنك الراجحي: