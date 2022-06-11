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عمر شويل - جدة رابط التسجيل بحملة الراجحي للحج مجاني للمواطنين السعوديين والمقيمين، فإن لدي جميع المواطنين سواء داخل أو خارج المملكة حلم أداء مناسك الحج، ولذلك يقدم الراجحي حملة مجانية للحج وهذا متاح لغير القادرين، فإن تلك الحملة تعتبر عمل إنساني خيري لجميع المواطنين المسلمين في المملكة، فسوف نوضح للمواطنين عبر موقع ثقفني كيفية التقدم من خلال رابط التسجيل بحملة الراجحي للحج المجانية، ونذكر جميع الشروط والضوابط المطلوبة للقبول للتسجيل بالحملة المجانية لموسم الحج، فتلك الحملة تحقق حلم المواطنين غير القادرين علي أداء مناسك الحج في المملكة السعودية.

رابط التسجيل بحملة الراجحي للحج

إن حملة حج الراجحي قام بإعدادها أبناء عبد العزيز صالح الراجحي رحمة الله عليه، فهي عبارة عن حملة خيرية تكون تحت إشراف أبناءهم وأحفادهم، فإن خطوات الدخول علي حملة الراجحي للحج للتسجيل تكون كالتالي:

يقوم المواطن الحاج بالدخول علي رابط التسجيل بحملة الراجحي للحج المجاني. ثم يضغط المتقدم علي أيقونة تسجيل الدخول قي الصفحة الرسمية. يسجل المواطن المتقدم للحملة رقم الهوية الشخصية له و رقم الجوال الخاص بالحاج. يختار الحاج أيقونة حملة الراجحي للحج، ثم يقوم بتحديد المنطقة التي يعيش بها. إدخال المواطن جميع البيانات المطلوبة للتسجيل في الحملة. يقوم المتقدم للاستفادة من الحملة بالضغط علي أيقونة تقديم الطلب.

شروط عامة للالتحاق بحملة الراجحي للحج

إن تلك الحملة المقدمة من الراجحي للحج متاحة للسعوديين والمقيمين، ولكن وضع الراجحي عدة شروط منها شروط عامة لابد من توافرها في المتقدم، وهناك شروط مطلوبة من السعودي وأخري مطلوب توافرها في المقيمين بالمملكة، فإن الشروط العامة تكون كالتالي:

لابد من أن يكون المواطن المتقدم للالتحاق بالحملة لم يسبق أن أدي مناسك الحج، وذلك حتي لو كان متقدم كمحرم للنساء ولا يتواجد أحد غيرة يرافقها كمحرم.

أن يكون الراغب في التسجيل بالحملة غير قادر ماليا علي تكاليف القيام بالحج.

يجب أن يكون المواطن لديه قدرة جسدية علي القيام بأداء مناسك الحج، ولا يعاني من أي أمراض.

يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 سنة، إذا كان هناك محرم مرافق لا يكون عمره أقل من 18 عام.

وسائل التواصل مع إدارة الحملة

جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من تلك الحملة الخيرية لأداء مناسك الحج، فإن جميع المواطنين يتساءلون عن كيفية التواصل بين الإدارة والمتقدمون، كما أن تلك الوسائل تساعد المتقدمين بطلبات أداء الحج، وهذه الوسائل تكون كالتالي: