للمساعدات المالية.. طريقة التقديم على التأهيل الشامل والمستندات المطلوبة

عرضت الفترة الاخيرة وزارة الموارد البشرية طريقة التقديم على التأهيل الشامل وتعتبر من أشهر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، فهي مصممة لمساعدة الأيتام و ذوي الاحتياجات الخاصة على الاستفادة من الدعم التأهيلي الشامل، وتقييم حجم إعاقتهم، والحصول على مساعدة مالية للمساعدات الإنسانية للإعاقة،لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو طريقة التقديم على التأهيل الشامل.

طريقة التقديم على التأهيل الشامل

لتتمكن من التقدم للحصول على إعادة تأهيل شامل والحصول على مساعدة مالية للأشخاص ذوي الإعاقة، يجب عليك إكمال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هنا.

انقر فوق المربع إنشاء حساب جديد.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

اكتب رقم الهاتف المحمول.

حدد تاريخ ميلادك.

قم بتأكيد رقم الهاتف

ثم قم بإجراء الحسابات.

الالتزام باللوائح وقبولها.

انقر فوق رمز التسجيل.

أدخل الرقم القومي / رقم الإقامة.

أضف كلمة مرور.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

تغيير كلمة المرور القديمة.

ثم تغيير كلمة المرور السابقة.

قم بتأكيد كلمة المرور.

انقر فوق علامة التبويب تحديث.

أكمل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة التي تظهر أمامك على الموقع.

اختيار الحالة الصحية.

أدخل نوع العنوان البريدي.

الرجاء تحديد منطقة.

تحديد الشارع.

الرجاء إدخال رقم هاتفك المحمول.

حدد خدمة تقييم المنافع وانقر فوق معدل الآن.

انقر فوق الزر لدخول الخدمة.

أدخل التقرير الطبي مع جميع البيانات الواردة في التقرير.

انقر فوق التالي.

أدخل بياناتك الاجتماعية بشكل صحيح.

انقر فوق التالي.

اقرأ التأكيد واقبله.

انقر فوق التالي.

انقر فوق إرسال الطلب.

إذا كنت تريد المتابعة ، فانقر فوق “نعم”.

التحقق من رقم الهاتف المحمول، أدخل رمز التحقق.

انقر فوق التحقق.

كما يمكن من خلال موقعنا الاستعلام عن رقم المستفيد في التأهيل الشامل لذوي الإعاقة ومعرفة حالة الطلب سواء بالقبول أو بالرفض.

المستندات المطلوبة للتقديم على التأهيل الشامل

يجب على الشخص الذي تنطبق عليه شروط التقدم للحصول على مؤهل شامل إحضار المستندات والمستندات المطلوبة معه لإتمام عملية التسجيل وهي: